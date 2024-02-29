В Києві мешканці будинку спеціально зачинили підвал з котами: всі тварини померли

В Києві вбили котів, що жили у підвалі багатоповерхівки. Такою жорстокістю відзначилися самі мешканці цього будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Поліцію Києва.

Деталі жорсткого вчинку

Кілька котів проживали в підвальному приміщенні одного з будинків. Нещодавно мешканці багатоповерхівки вирішили встановити решітки на вікна і двері підвалу. Під час огляду приміщення після видалення решіток виявлено двох мертвих кошенят.

До Деснянського управління поліції звернулися зоозахисники, повідомивши, що хоча решітки вже встановлені, у підвалі все ще перебувають коти. Зоозахисники звернулись до голови домоуправління із проханням відкрити підвал для вилову котів, але їм відмовили.

Після цього зоозахисники разом із дільничним поліцейським, після зняття однієї решітки, увійшли до підвалу, де виявили тіла двох кошенят. Слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції прибула за вказаною адресою, документувала подію та допитала свідків та очевидців.

За фактом жорстокого поводження з тваринами столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

В Києві мешканці будинку зачинили підвал з котами (фото:facebook.com/UA.KyivPolice)