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В Киеве жители дома специально закрыли подвал с котами: все животные умерли

Киев, Четверг 29 февраля 2024 09:23
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В Киеве жители дома специально закрыли подвал с котами: все животные умерли В Киеве жильцы уничтожили кошек (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве убили кошек, живших в подвале многоэтажки. Такой жестокостью отличились сами жильцы этого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Полицию Киева.

Детали жесткого поступка

Несколько кошек проживало в подвальном помещении одного из домов. Недавно жильцы многоэтажки решили установить решетки на окна и двери подвала. Во время осмотра помещения после удаления решеток обнаружены два мертвых котенка.

В Деснянское управление полиции обратились зоозащитники, сообщив, что хотя решетки уже установлены, в подвале все еще находятся кошки. Зоозащитники обратились к председателю домоуправления с просьбой открыть подвал для отлова кошек, но им отказали.

После этого зоозащитники вместе с участковым полицейским после снятия одной решетки вошли в подвал, где обнаружили тела двух котят. Следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции прибыла по указанному адресу, документировала событие и допросила свидетелей и очевидцев.

По факту жестокого обращения с животными столичные правоохранители начали уголовное производство.

В Киеве жители дома специально закрыли подвал с котами: все животные умерли

В Киеве жильцы закрыли подвал с котами (фото:facebook.com/UA.KyivPolice)

Кстати, раньше мы писали о том,какие мифы о собаках могут навредить животным и их владельцам.

А еще рассказывали, что должны знать все владельцы собак и кошек.

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