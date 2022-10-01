У Києві люди займають чергу у McDonald's з 7 ранку (фото)

У Києві 30 вересня McDonald's відкрив свої зали для клієнтів. Так, у перший день відновлення роботи кафе – потрапити туди було практично нереально, черги стояли аж до закриття. 1 жовтня ситуація не змінилася, люди займають собі місце під "маком" з 7-ої ранку, хоча він відкривається з 9-ої.
Фото ажіотажу рано-вранці опублікували в мережі.
Наприклад, у ТРЦ "Апрель" на Борщагівці 1 жовтня помічено величезний натовп людей о 7 ранку, які займають чергу, щоб потрапити до McDonald's.
А ось на цих фото ви можете побачити, що відбувалося біля "маків" 30 вересня - першого дня відновлення роботи всередині фаст-фуду.
Люди стояли в чергах до самого вечора.
Нагадаємо, що минулого тижня "мак" заробив на доставку у 10 закладах мережі. Тепер вони відкриті клієнтам і всередині.
Час роботи ресторанів буде з 9:00 до 21:00. Під час повітряної тривоги вони закриватимуться. Надалі компанія планує відкривати заклади на Західній Україні.
Тримайте докладну інструкцію про те,як і де замовити їжу з МакДональдса .