В Киеве люди занимают очередь в McDonald's с 7 утра (фото)

В Киеве 30 сентября McDonald's открыл свои залы для клиентов. Так, в первый день восстановления работы кафе - попасть туда было практически нереально, очереди стояли до самого закрытия. 1 октября ситуация не изменилась, люди занимают себе место под "маком" с 7 утра, хотя он открывается с 9.
Фото ажиотажа ранним субботним утром опубликовали в сети.
Например, в ТРЦ "Апрель" на Борщаговке 1 октября замечена огромная толпа людей в 7 утра, занимающих очередь, чтобы попасть в McDonald's.
А вот на этих фото вы можете увидеть, что творилось возле "маков" 30 сентября - в первый день возобновления работы внутри фаст-фуда.
Люди стояли в очередях до самого вечера.
Напомним, что на прошлой неделе "мак" заработал на доставку в 10 заведениях сети. Теперь они открыты для клиентов и внутри.
Время работы ресторанов будет с 9.00 до 21.00. Во время воздушной тревоги они будут закрываться. В дальнейшем компания планирует открывать заведения на Западной Украине.
Держите подробную инструкцию о том, как и где заказать еду из МакДональдса.