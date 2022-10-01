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В Киеве люди занимают очередь в McDonald's с 7 утра (фото)

В Киеве люди с утра занимают очередь в McDonald's (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 30 сентября McDonald's открыл свои залы для клиентов. Так, в первый день восстановления работы кафе - попасть туда было практически нереально, очереди стояли до самого закрытия. 1 октября ситуация не изменилась, люди занимают себе место под "маком" с 7 утра, хотя он открывается с 9.

Фото ажиотажа ранним субботним утром опубликовали в сети.

В "мак" занимают очереди с утра

Например, в ТРЦ "Апрель" на Борщаговке 1 октября замечена огромная толпа людей в 7 утра, занимающих очередь, чтобы попасть в McDonald's.

Очередь в McDonald's на Борщаговке (фото: Киевский движ)

А вот на этих фото вы можете увидеть, что творилось возле "маков" 30 сентября - в первый день возобновления работы внутри фаст-фуда.

Люди стояли в очередях до самого вечера.

Люди стоят в очереди в "мак" возле метро "Житомирская (фото: соцсети)

Аншлаг в "маке" возле метро "Льва Толстого" (фото: соцсети)

Где можно поесть внутри

Напомним, что на прошлой неделе "мак" заработал на доставку в 10 заведениях сети. Теперь они открыты для клиентов и внутри.

  • просп. Гагарина, 2-А
  • просп. Бажана, 3-Б
  • ул. Михаила Гришко, 7
  • ул. Теодора Драйзера, 4
  • ул. Вышгородская, 33-А
  • ул. Большая Васильковская, 22
  • просп. Броварской, 27
  • просп. Академика Палладина, 7-А
  • просп. Леся Курбаса, 19-А
  • просп. Оболонский, 26-А

Время работы ресторанов будет с 9.00 до 21.00. Во время воздушной тревоги они будут закрываться. В дальнейшем компания планирует открывать заведения на Западной Украине.

Держите подробную инструкцию о том, как и где заказать еду из МакДональдса.

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