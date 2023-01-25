UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві на Липках вантажівка протаранила 5 припаркованих авто: фото масової ДТП

Фото: у Києві на Лютеранській сталася ДТП за участю 6 авто (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Володимир Костирін

У центрі Києва на Липках водій вантажівки влаштував масову ДТП, внаслідок якої постраждав не лише його транспорт, а й ще п'ять легкових автомобілів, припаркованих у дворі.

Про це 25 січня передали у прес-службі патрульної поліції Києва.

Як розповіли 25 січня правоохоронці, дорожній інцидент трапився на вулиці Лютеранській у Печерському районі столиці вчора близько 11 години.

В аварії, на щастя, ніхто з людей не травмувався та не постраждав.

Чого не можна сказати про шість авто: саму вантажівку FAW, та іномарок, які та вдарила: Honda, Peugeot, Subaru, Mercedes-Benz та Hyundai.

Так, патрульні опублікували фото з місця події.

ДТП за участю 6 машин на вул. Лютеранській у Києві (фото: facebook.com/kyivpatrol)

"Як пояснив 51-річний винуватець ДТП, він не впорався з керуванням через несправну гальмівну систему", - передали правоохоронці.

Інспектори склали на водія фури протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

У Києві на Лютеранській вантажівці вдарили п'ять іномарок, припаркованих у дворі (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Раніше повідомлялося, що в Києві 6 січня через негоду - сильний снігопад і штормовий вітер - сталися десятки дорожніх аварій.

Нагадаємо, що 11 січня у Хмельницькій області на трасі "Стрий-Ізварино" перекинувся рейсовий автобус, який прямував з Харкова до Ужгорода.Дев'ятеро людей постраждали, серед них - дитина.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДТП