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Під Хмельницьким перекинувся рейсовий автобус із людьми з Харкова: багато постраждалих

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Хмельницький, Середа 11 січня 2023 12:42
Під Хмельницьким перекинувся рейсовий автобус із людьми з Харкова: багато постраждалих Фото: під Хмельницьким перекинувся рейсовий автобус із людьми з Харкова (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 11 січня на трасі "Стрий - Ізварине", у Хмельницькій області, перекинувся рейсовий автобус, що їхав з Харкова до Ужгорода. Дев'ять людей постраждали, серед них - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Хмельницької області

"48-річний житель Полтавської області, керуючи рейсовим мікроавтобусом Mercedes Sprinter сполученням "Харків - Ужгород", допустив з’їзд на узбіччя дороги з подальшим перекиданням транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок аварії дев’ять пасажирів, серед яких 9-річна дитина, отримали травми різного ступеня важкості.

Слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Як повідомлялось, 9 січня через погодні умови в Києві зросла кількість ДТП. Наразі на дорогах столиці вже трапились 30 аварій, в яких 6 людей постраждали.

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ДТП автобуси Хмельницкая область
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