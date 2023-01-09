ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через негоду в Києві зранку вже сталися десятки ДТП: багато постраждалих

Новость на русском →
Київ, Понеділок 09 січня 2023 12:15
Через негоду в Києві зранку вже сталися десятки ДТП: багато постраждалих Фото: через негоду в Києві зранку вже сталися десятки ДТП (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Через погодні умови в Києві зросла кількість ДТП. Наразі на дорогах столиці вже трапились 30 аварій, в яких 6 людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"З 08:00 зафіксована вже 30 дорожньо-транспортних пригод! Відомо про шестеро потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Водіїв просять зважати на погодні умови, бути максимально обережними та дотримуватись правил дорожнього руху. За можливості, утриматись від поїздок приватним автотранспортом.

Як повідомлялося, у понеділок, 9 січня, у Києві сніг і сильний штормовий вітер до 15-20 метрів за секунду. Жителям столиці попросили бути уважними і дали поради, як поводитись у таку погоду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДТП Погода в Києві
NEWS
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії