В Киеве на Липках грузовик протаранил 5 припаркованных авто: фото массового ДТП

В центре Киева на Липках водитель грузовика устроил массовое ДТП, в результате которого пострадал не только его транспорт, но и еще пять легковых автомобилей, припаркованных во дворе.
Об этом 25 января передали в пресс-службе патрульной полиции Киева.
Как рассказали 25 января правоохранители, дорожный инцидент произошел на улице Лютеранской в Печерском районе столицы вчера около 11 часов.
В аварии, к счастью, никто из людей не травмировался и не пострадал.
Чего нельзя сказать о шести авто: самого грузовика FAW, и иномарок, которые он ударил: Honda, Peugeot, Subaru, Mercedes-Benz и Hyundai.
Так, патрульные опубликовали фото с места происшествия.
ДТП с участием 6 машин на ул. Лютеранской в Киеве (фото: facebook.com/kyivpatrol)
"Как пояснил 51-летний виновник ДТП, он не справился с управлением из-за неисправной тормозной системы", - передали правоохранители.
Инспекторы составили на водителя фуры протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
В Киеве на Лютеранской грузовик ударил пять иномарок, припаркованных во дворе (фото: facebook.com/kyivpatrol)
Ранее сообщалось, что в Киеве 6 января из-за непогоды - сильного снегопада и штормового ветра - произошли десятки дорожных аварий.
Напомним, что 11 января в Хмельницкой области на трассе "Стрый-Изварино" перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Харькова в Ужгород. Девять человек пострадали, среди них - ребенок.