В Киеве на Липках грузовик протаранил 5 припаркованных авто: фото массового ДТП

Как рассказали 25 января правоохранители, дорожный инцидент произошел на улице Лютеранской в Печерском районе столицы вчера около 11 часов.

В аварии, к счастью, никто из людей не травмировался и не пострадал.

Чего нельзя сказать о шести авто: самого грузовика FAW, и иномарок, которые он ударил: Honda, Peugeot, Subaru, Mercedes-Benz и Hyundai.

Так, патрульные опубликовали фото с места происшествия.

ДТП с участием 6 машин на ул. Лютеранской в Киеве (фото: facebook.com/kyivpatrol)

"Как пояснил 51-летний виновник ДТП, он не справился с управлением из-за неисправной тормозной системы", - передали правоохранители.

Инспекторы составили на водителя фуры протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

В Киеве на Лютеранской грузовик ударил пять иномарок, припаркованных во дворе (фото: facebook.com/kyivpatrol)