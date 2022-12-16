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У Києві космічно злетіли ціни на таксі в Києві: скільки хочуть за поїздку (фото)

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П'ятниця 16 грудня 2022 15:34
У Києві космічно злетіли ціни на таксі в Києві: скільки хочуть за поїздку (фото) Вартість за послуги таксі в Києві значно зросла (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Після ранкових обстрілів росіян столичний метрополітен припинив свою роботу. Це пов`язано з недостатньою кількістю електроенергії. Тим часом водії таксі вирішили не втрачати час і підвищити ціни на свої послуги.

Скільки зараз коштує поїздка на таксі - дивіться нижче в Styler.

Як злетіли ціни на таксі

Зараз доїхати з правого на лівий берег обійдеться мінімум у 500 гривень. А щоб добратися до столиці з Київської області доведеться викласти навіть більше!

У Києві космічно злетіли ціни на таксі в Києві: скільки хочуть за поїздку (фото)У Києві космічно злетіли ціни на таксі в Києві: скільки хочуть за поїздку (фото)У Києві космічно злетіли ціни на таксі в Києві: скільки хочуть за поїздку (фото)У Києві космічно злетіли ціни на таксі в Києві: скільки хочуть за поїздку (фото)

Скриншоти (Styler)

Попит на послуги Uklon і Bolt зріс в тому числі через те, що столичне метро не відновить свою роботу принаймні до кінця цієї доби.

Яка ситуація в метро

Унаслідок нестачі електроенергії метрополітен не зможе курсувати до кінця доби. Про це заявив головний інженер "Київського метрополітену" Віктор Виговський.

"Метрополітен працює і як транспортний об'єкт, і як об'єкт укриття... Нині, на жаль, внаслідок ракетних обстрілів маємо ситуацію обмеження та відсутності електроенергії на частині живильних центрів електророзподільної компанії", - сказав він.

Наразі підземка може виконувати лише функцію укриття.

У Києві космічно злетіли ціни на таксі в Києві: скільки хочуть за поїздку (фото)У Києві космічно злетіли ціни на таксі в Києві: скільки хочуть за поїздку (фото)У Києві космічно злетіли ціни на таксі в Києві: скільки хочуть за поїздку (фото)

Кияни в метро під час повітряної тривоги (фото: РБК-Україна)

Натомість киян просять пересуватися наземним транспортом. У місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним.

До того ж додатково запустять автобуси, що дублюватимуть маршрути трамваїв і метрополітену. Міська електричка також курсує у звичайному режимі.

Раніше ми розповідали, на яких станціях метро можна зарядити телефон.

Читайте також, як швидко знайти найближчий пункт незламності.

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Київ Ціни на проїзд метро