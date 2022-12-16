Як швидко знайти найближчий пункт незламності: детальна інструкція

16 грудня Росія масовано обстріляла Україну , через що в багатьох регіонах відсутнє електро- та водопостачання. Раніше на випадки непередбачуваних ситуацій містами розгорнули пункти незламності, куди можна звертатися за допомогою.

Як швидко знайти найближчий до вас пункт - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Мапа з пунктами незламності

Наразі існують пункти незламності трьох категорій:

"Пункти Незламності". Це звичні для нас місця, які були організовані обласною владою та ДСНС. У цих пунктах є генератори, тепло, інтернет, чай/каву, аптечку.

Скриншот: nezlamnist.gov.ua

"Пункти Незламності" відповідального бізнесу. Тут є можливість безкоштовно підзарядити гаджети. Їх вже відкрили у відділеннях ROZETKA, Нова Пошта тощо.

Скриншот: nezlamnist.gov.ua

Магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії. Ці установи не надають послуги підзарядки гаджетів.

Скриншот: nezlamnist.gov.ua

Знайти карту з усіма точками можна на сайті https://nezlamnist.gov.ua/

Бот для пошуку

Є інший спосіб пришвидшити пошук за допомогою спеціального бота в Telegram. Для цього потрібно просто ввести свою адресу, а сервіс покаже найближчі до вас пункти незламності.

За допомогою бота ви можете дізнатися:

як працюють пункти

їхні графіки роботи

послуги, які ви можете там отримати

Важливо! Адреси Пунктів Незламності у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій (до 40 км), не розголошуються з міркувань безпеки.

Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області, а також про всю територію Донецької та Херсонської областей.

Інформація про розташування Пунктів Незламності в цих регіонах можна дізнатися в органах місцевої влади.

Що можна отримати в пунктах незламності

У цих локаціях вам нададуть:

тепло

воду

світло

мобільний зв'язок

інтернет

зарядку для мобільних пристроїв

місця для відпочинку

забезпечення для мам та дітей

аптечки

Точки можуть одночасно прийняти від 40 до 500 осіб. Часових лімітів щодо перебування не встановлюють, проте в таких ситуаціях важливо думати й про інших людей, які прийшли отримати допомогу.

Якщо під час вашого перебування в пункті незламності лунає сигнал повітряної тривоги або іншої небезпеки, працівники мають алгоритм дій і скоординують вас.