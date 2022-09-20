ua ru
Вт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Києві будуть їздити нові автобуси: як вони виглядають і які маршрути

Новость на русском →
Київ, Вівторок 20 вересня 2022 13:45
В Києві будуть їздити нові автобуси: як вони виглядають і які маршрути У Києві будуть їздити нові міські автобуси (kyivcity.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві будуть курсувати 19 автобусів, які у якості допомоги столиця отримала від європейських країн. Зараз триває останнє підготування транспорту до маршруту.

Про це повідомляє Київська міська рада.

Мер Києва Віталій Кличко передав міським комунальним підприємствам 19 автобусів і 3 сміттєвози.

Зокрема, машини курсуватимуть на маршрутах, які спеціально запровадять під цей рухомий склад.

КП "Київпастранс" вирішив запровадити два нових маршрути - перший з’єднає вулицю Метрологічну і Деміївську площу, другий пролягатиме від житлового масиву Троєщина до станції метро "Лівобережна".

В Києві будуть їздити нові автобуси: як вони виглядають і які маршрутиУ Києві будуть їздити нові міські автобуси Mercedes (kyivcity.gov.ua)

Наразі тривають процедури з оформлення необхідних документів на отримані автобуси. Також завершуються отримання технічних паспортів, реєстрація і постановка на облік транспортних засобів з видачею українських державних номерів.

До того ж ще триває оснащення автобусів валідаторами та системою супутникового відстеження.

В Києві будуть їздити нові автобуси: як вони виглядають і які маршрутиУ Києві будуть їздити нові міські автобуси Mercedes (kyivcity.gov.ua)

Приватні транспортні німецькі підприємства з чотирьох німецьких міст - Мюнхена, Регензбурга, Ганновера та Зевена передали 11 звичайних міських автобусів, 6 довгих (так званих гармошок) та два міжміських автобуси класу "Турист".

Автобуси виробництва компаній MAN, Mercedes та SETRA.

Також Київ отримав три сміттєвози Mercedes від міста Берлін.

В Києві будуть їздити нові автобуси: як вони виглядають і які маршрутиНові сміттєвози Mercedes (kyivcity.gov.ua)

В Києві будуть їздити нові автобуси: як вони виглядають і які маршрутиВ Києві будуть їздити нові автобуси: як вони виглядають і які маршрутиУ Києві будуть їздити нові міські автобуси Mercedes (kyivcity.gov.ua)

Зазначимо, що у спільноті "Пасажири Києва" заявили, що автобуси вже випустили в рейс.

Однак, є нюанси, маршрути автобусів не зовсім продумані. У мережі зазначають, що Київпастранс вибірково використовує рекомендації Світового Банку, виконання яких передбачене Стратегією розвитку Києва до 2025 року.

"Маршрут Феофанія - Деміївська мав би закінчуватись на Арсенальній або Видубичах. А нещодавно запущені маршрути автобуса 41-Д, тролейбуса 5-Д не передбачені рекомендаціями та не були промодельовані на транспортній моделі для визначення прогнозного пасажиропотоку, що спричинить збитки у випадку, якщо маршрути "не зайдуть" пасажирам", - йдеться у повідомленні.

В Києві будуть їздити нові автобуси: як вони виглядають і які маршрутиУ Києві помітили нові автобуси (facebook.com/Пасажири-Києва-сторінка-ініціативи)

Раніше ми повідомляли, що у Києві скоротили час роботи громадського транспорту.

Також ми писали, що у столиці приберуть МАФи біля станцій метро, які заважають доступу населення до укриттів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ транспорт автобус
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь