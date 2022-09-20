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В Киеве будут ездить новые автобусы: как они выглядят и какие маршруты

Новина українською →
Киев, Вторник 20 сентября 2022 13:45
В Киеве будут ездить новые автобусы: как они выглядят и какие маршруты В Киеве будут ездить новые городские автобусы (kyivcity.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве будут курсировать 19 автобусов, которые в качестве помощи столица получила от европейских стран. Сейчас идет последняя подготовка транспорта к маршруту.

Об этом сообщает Киевский городской совет.

Мэр Киева Виталий Кличко передал городским коммунальным предприятиям 19 автобусов и 3 мусоровоза.

В частности, машины будут курсировать на маршрутах, специально введенных под этот подвижной состав.

КП "Киевпасстранс" решил ввести два новых маршрута - первый соединит улицу Метрологическую и Демеевскую площадь, второй будет пролегать от жилого массива Троещина до станции метро "Левобережная".

В Киеве будут ездить новые автобусы: как они выглядят и какие маршрутыВ Киеве будут ездить новые городские автобусы Mercedes (kyivcity.gov.ua)

Сейчас продолжаются процедуры оформления необходимых документов на полученные автобусы. Также завершается получение технических паспортов, регистрация и постановка на учет транспортных средств с выдачей украинских государственных номеров.

К тому же продолжается оснащение автобусов валидаторами и системой спутникового отслеживания.

В Киеве будут ездить новые автобусы: как они выглядят и какие маршрутыВ Киеве будут ездить новые городские автобусы Mercedes (kyivcity.gov.ua)

Частные транспортные немецкие предприятия из четырех немецких городов - Мюнхена, Регензбурга, Ганновера и Зевена передали 11 обычных городских автобусов, 6 длинных (так называемых гармошек) и два междугородных автобуса класса "Турист".

Автобусы производства компаний MAN, Mercedes и SETRA.

Также Киев получил три мусоровоза Mercedes от города Берлин.

В Киеве будут ездить новые автобусы: как они выглядят и какие маршрутыНовые мусоровозы Mercedes (kyivcity.gov.ua)

В Киеве будут ездить новые автобусы: как они выглядят и какие маршрутыВ Киеве будут ездить новые автобусы: как они выглядят и какие маршрутыВ Киеве будут ездить новые городские автобусы Mercedes (kyivcity.gov.ua)

Отметим, что в сообществе "Пассажиры Киева" заявили, что автобусы уже выпустили в рейс, причем через несколько часов после заявления "Пассажиров" о простое гуманитарных автобусов от стран ЕС.

Однако есть нюансы, маршруты автобусов не совсем продуманы. В сети отмечают, что Киевпасстранс избирательно использует рекомендации Всемирного Банка, выполнение которых предусмотрено Стратегией развития Киева до 2025 года.

"Маршрут Феофания - Демеевская должен заканчиваться на Арсенальной или Выдубичах. А недавно запущенные маршруты автобуса 41-Д, троллейбуса 5-Д не предусмотрены рекомендациями и не были промоделированы на транспортной модели для определения прогнозного пассажиропотока, что приведет к убыткам, если "не зайдут" пассажирам", - говорится в сообщении.

В Киеве будут ездить новые автобусы: как они выглядят и какие маршрутыВ Киеве заметили новые автобусы (facebook.com/Пассажиры-Киева-страница-инициативы)

Ранее мы сообщали, что в Киеве сократили время работы общественного транспорта.

Также мы писали, что в столице уберут МАФы у станций метро, мешающие доступу населения к укрытиям.

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