У Києві безкоштовно лікують проти гепатитів і ВІЛ: як потрапити до Центру

У Києві з'явився новий Центр боротьби з ВІЛ і СНІД. Крім того, тут лікують всі хвороби, які передаються статевим шляхом. Медичні послуги надають повністю безкоштовно.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на матеріал видання " Новини LIVE " розповідає детальніше про новий медичний центр.

Що відомо про Центр боротьби зі статевими хворобами

Відкриття Центру присвятили до Всесвітнього дня боротьби зі СНІД, який відзначають 1 грудня.

У самому медичному закладі можна пройти швидке тестування на ВІЛ, вірусні гепатити B, С і сифіліс. А також пацієнти можуть отримати лікування. Це дуже важливо, оскільки ВІЛ не передається від людини до людини, якщо його правильно лікувати.

Усі ці послуги є безкоштовними.

Тестування на наявність захворювання можна пройти у вівторок і четвер з 14:00 до 20:00, а також у суботу з 10:00 до 18:00. Центр розмістили на базі Київської клінічної лікарні №5.

Всесвітній день боротьби зі СНІД

Це інфекційне захворювання, яке розвивається внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), довготривалого переживання ВІЛ в лімфоцитах, макрофагах і клітинах нервової тканини.

ВІЛ передається:

через кров. При потраплянні крові чи інших біологічних рідин, що містять кров від ВІЛ-інфікованої особи до здорової людини.

статевим шляхом

від інфікованої ВІЛ матері до її дитини під час вагітності, пологів і годування груддю

Проте важливо знати й про шляхи, якими ВІЛ не передається:

під час спільного користування побутовими речами, посудом, роботі в одному приміщенні

у лазні та сауні

через поцілунки

через обійми та рукостискання

через чхання й кашель

через укуси комарів чи інших комах

Саме на цьому ґрунтуються міфи про ВІЛ, тому це важливо знати.

Після закінчення гострої стадії ВІЛ-інфекції розвивається безсимптомний період, який триває 8-12 років. Це саме той час, коли людина стає найбільш небезпечною для своїх сексуальних партнерів, порушується система імунного захисту і розвиваються захворювання, спричинені збудниками різних інфекцій.

Ця стадія хвороби називається СНІД.

Щоб уникнути зараження ВІЛ-інфекцією, варто дотримуватися здорового способу життя, відмовитися від ризикованої щодо інфікування ВІЛ поведінки, використовувати презервативи під час статевого акту.