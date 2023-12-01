День боротьби зі СНІД. Як боротися з вірусом і чи можливо його вилікувати

Щороку 1 грудня у світі відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Ця проблема ніколи не втрачає своєї актуальності, оскільки кількість випадків інфікування не зменшується. Наприклад, за дев'ять місяців 2023 року обсяг послуг із тестування на ВІЛ в Україні збільшився з 1 109 149 до 1 561 754 порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що потрібно знати про інфікування ВІЛ і СНІД, а також як можна пригнічувати цей вірус.

Що таке ВІЛ та як він передається

Це інфекційне захворювання, яке розвивається внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), довготривалого переживання ВІЛ в лімфоцитах, макрофагах і клітинах нервової тканини.

ВІЛ передається:

через кров. При потраплянні крові чи інших біологічних рідин, що містять кров від ВІЛ-інфікованої особи до здорової людини.

статевим шляхом

від інфікованої ВІЛ матері до її дитини під час вагітності, пологів і годування груддю

Проте важливо знати й про шляхи, якими ВІЛ не передається:

під час спільного користування побутовими речами, посудом, роботі в одному приміщенні

у лазні та сауні

через поцілунки

через обійми та рукостискання

через чхання й кашель

через укуси комарів чи інших комах

Саме на цьому ґрунтуються міфи про ВІЛ, тому це важливо знати.

Після закінчення гострої стадії ВІЛ-інфекції розвивається безсимптомний період, який триває 8-12 років. Це саме той час, коли людина стає найбільш небезпечною для своїх сексуальних партнерів, порушується система імунного захисту і розвиваються захворювання, спричинені збудниками різних інфекцій.

Ця стадія хвороби називається СНІД.

Щоб уникнути зараження ВІЛ-інфекцією, варто дотримуватися здорового способу життя, відмовитися від ризикованої щодо інфікування ВІЛ поведінки, використовувати презервативи під час статевого акту.

Як лікують ВІЛ/СНІД

Раніше ліків чи інших препаратів проти ВІЛ і СНІД не існувало. Проте сьогодні медики використовують антиретровірусну терапію.

Це метод лікування від ВІЛ-інфекції та СНІДу, який полягає в максимальному пригніченні розмноження ВІЛ в організмі.

АРВ-терапія дозволяє зупинити розмноження вірусу, а клітини імунітету мають можливість відновитися та вибудувати захист проти інших вірусів.

Якщо людина з ВІЛ, тоді її лікування полягає в тому, щоб приймати одну таблетку на день в один і той самий час. Проте це може змінюватися залежно від схеми лікування і того, як давно вірус перебуває в організмі людини.

Водночас варто розуміти, що терапія не знищує вірус, а лише призупиняє його розмноження.

Де в Києві здати тест на ВІЛ

КНП "Київська міська клінічна лікарня № 5", Кабінет "Довіра":

вул. Відпочинку, 11, кабінет 101 (09:00-17:00)

вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5 (вт-сб, 09:00-14:00)

Мобільний пункт тестування:

Ринок Дніпро, бульвар Кольцова, 12 (понеділок, 11:00-16:00)

Контрактова площа (п'ятниця, 12:00-16:00)

Знайти інші локації для проходження безкоштовного тестування можна знайти за посиланням.