В Киеве бесплатно лечат против гепатитов и ВИЧ: как попасть в Центр

В Киеве появился новый Центр по борьбе с ВИЧ и СПИД. Кроме того, здесь лечат все болезни, передающиеся половым путем. Медицинские услуги предоставляются полностью бесплатно.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания " Новини LIVE " рассказывает подробнее о новом медицинском центре.

Что известно о Центре борьбы с половыми болезнями

Открытие Центра посвятили Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечают 1 декабря.

В самом медицинском заведении можно пройти скорейшее тестирование на ВИЧ, вирусные гепатиты B, С и сифилис. А также пациенты могут получить лечение. Это очень важно, поскольку ВИЧ не передается от человека к человеку, если его правильно лечить.

Все эти услуги бесплатны.

Тестирование на наличие заболевания можно пройти во вторник и четверг с 14.00 до 20.00, а также в субботу с 10.00 до 18.00. Центр разместили на базе Киевской клинической больницы №5.

Всемирный день борьбы со СПИДом

Это инфекционное заболевание, развивающееся вследствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), длительного переживания ВИЧ в лимфоцитах, макрофагах и клетках нервной ткани.

ВИЧ передается:

через кровь. При попадании крови или других биологических жидкостей, содержащих кровь от ВИЧ-инфицированного лица к здоровому человеку.

половым путем

от инфицированной ВИЧ матери к ее ребенку во время беременности, родов и кормления грудью.

Однако важно знать и о путях, по которым ВИЧ не передается:

при совместном пользовании бытовыми вещами, посудой, работе в одном помещении

в бане и сауне

через поцелуи

через объятия и рукопожатие

через чихание и кашель

из-за укусов комаров или других насекомых

Именно на этом основываются мифы о ВИЧ, поэтому важно знать.

После окончания острой стадии ВИЧ-инфекции развивается бессимптомный период, который длится 8-12 лет. Это именно то время, когда человек становится наиболее опасным для своих сексуальных партнеров, нарушается система иммунной защиты и развиваются заболевания, вызванные возбудителями различных инфекций.

Эта стадия заболевания называется СПИД.

Чтобы избежать заражения ВИЧ-инфекцией, следует соблюдать здоровый образ жизни, отказаться от рискованного по поводу инфицирования ВИЧ поведения, использовать презервативы во время полового акта.