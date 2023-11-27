Безкоштовне лікування та реабілітація ветеранів. Що треба знати й куди звертатися

Військовослужбовці та ветерани мають право на отримання низки безкоштовних послуг у медичних закладах України.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Міністерство у справах ветеранів, Національна служба здоров'я України (НСЗУ).

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що бійцям і ветеранам потрібно знати про безкоштовне лікування, протезування та реабілітацію.

Травма чи перелом

Якщо ветеран отримав травму чи перелом, він може розраховувати на безоплатні медичні послуги - від необхідних обстежень до лікування та реабілітації.

При цьому допомога при травмах надається у тих закладах, які уклали з НСЗУ договори на амбулаторну, стаціонарну або екстрену медичну допомогу.

Потрапивши до лікарні з травмою, пацієнт має отримати такі послуги:

огляд та консультація лікаря

інструментальні обстеження (рентген, МРТ, УЗД тощо)

лабораторні дослідження (аналізи крові та сечі, глюкоза, холестерин тощо)

призначення лікування

знеболення на всіх етапах діагностики та лікування

в умовах стаціонару - забезпечення ліками з Національного переліку, централізованих закупівель МОЗ та коштом інших бюджетних програм

Якщо травмована людина потребує хірургічного втручання, її можуть провести безкоштовно - в закладах, законтрактованих із НСЗУ.

Оперативне втручання

У межах пакета "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" українці можуть розраховувати на такі безоплатні послуги:

лабораторні дослідження (аналізи крові, рівень цукру, аналіз сечі, тестування на гепатити, дослідження спинномозкової рідини та інші)

інструментальні обстеження (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген і т.ін.)

хірургічні операції

знеболення на всіх етапах лікування

анестезія під час проведення операцій та обстежень

забезпечення ліками з Нацпереліку основних лікарських засобів та та закуплених через централізовані закупівлі МОЗ

послуги з реабілітації

Водночас до послуг Програми медичних гарантій не включена вартість дороговартісних витратних матеріалів (накісткових металоконструкцій чи протезів).

Вони забезпечуються коштом інших урядових програм.

Українцям радять відстоювати власні права (інфографіка: Міністерство у справах ветеранів)

Протезування й реабілітація

Ветеран, який втратив верхні чи нижні кінцівки, і потребує протезування, повинен також пройти реабілітацію - перед протезуванням і після.

Для цього ветерана можуть спрямувати у заклади, які уклали договір із НСЗУ на реабілітаційні пакети - в амбулаторних умовах та стаціонарних.

Зазначимо, що програма медичних гарантій покриває реабілітацію пацієнтів, незалежно від діагнозу. Тобто для всіх осіб з обмеженнями повсякденного функціонування.

Безоплатно гарантовано такі послуги:

нейрореабілітація

ортопедична реабілітація

психологічна реабілітація

комплексна реабілітація тощо

Крім того, заклад має забезпечити ветерана:

ліками з Національного переліку основних лікарських засобів

ліками, що закуповує МОЗ

витратними матеріалами

Водночас протезування й допоміжні засоби реабілітації покриваються іншими програмами - коштом коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Як отримати допомогу

Для того, щоб отримати медичну допомогу безкоштовно, українцям потрібно звернутися до закладів, які мають підписаний договір із НСЗУ.

Медичний заклад зобов'язаний надати безоплатну медичну допомогу ветерану, якщо:

він має направлення сімейного або лікуючого лікаря

його доставила бригада екстреної медичної допомоги

він звернувся самостійно у невідкладному стані

Знайти заклад, в якому можна безоплатно зробити операцію при травмі, можна:

у контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77

за допомогою інформаційного дашборду

Докладніше про перелік усіх безоплатних послуг українці можуть дізнатися на офіційному сайті НСЗУ.