В Киеве журналистку атаковали из-за гололеда, но агрессора постигла моментальная карма

В Киеве мужчина напал на журналистку телеканала Kiev.Live. Девушка снимала сюжет о том, как на Выдубичах борются с гололедом владельцы и работники местных МАФов. Ведь в их обязанности входит посыпать территорию рядом со строением песком или же расчищать ее.

Когда журналистка попыталась пообщаться с продавцом через окошко, та отказалась отвечать. Затем откуда-то возник мужчина - сначала он толкнул оператора, а потом набросился на журналистку. В сети появилось видео с инцидентом.

Сразу же после этого агрессора постигла моментальная карма. Мужчина не удержался на ногах, упал и ударился головой. Все произошла в прямом эфире.

Интересно, что когда агрессор с трудом выбрался из ледяной ловушки, он не успокоился и продолжил атаковать съемочную группу.

В Киеве напали на журналистку из-за гололеда (видео: facebook.com)

Отметим, что ледяной дождь накрыл Украину 10 декабря. В Киеве дорога превратилась в каток. На выходных из-за гололеда пострадал и Харьков.

Напомним, что ранее синоптики рассказали, когда в Украине закончится гололедица и поменяется погода.

В Киеве в пятницу, 11 декабря, даже произошел коллапс в Больнице скорой помощи. Приемная была забита людьми с разными травмами, а кареты "скорой" помощи стояли в очереди.