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На Киев обрушился ледяной дождь: фото и видео

Киев, Четверг 10 декабря 2020 17:11
На Киев обрушился ледяной дождь: фото и видео
Киев сковало пробками из-за ледяного дождя (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

На Киев обрушился ледяной дождь после обеда, 10 декабря. Столица стала в пробках из-за обледенения на дорогах. Появились видео с улиц и радаров. Синоптики предупреждают о морозе и гололедице.

Так, в Facebook Киев Оперативный появилось видео, снятое на Одесской трассе

"Погода серьезно ухудшилась - идет дождь, который сразу превращается в лед. Будьте крайне осторожны! Видео снято на Одесской трассе, где на дороге образовался настоящая каток", - подписаны кадры.

Друзі! Погода серйозно погіршилася - йде дощ, який одразу перетворюється у лід. Будьте вкрай обережні! Відео знято на Одеській трасі, де на дорозі утворилась справжня ковзанка.

Posted by Киев Оперативный on Thursday, December 10, 2020

На Киев обрушился ледяной дождь (видео: facebook.com/watch/KyivOperativ)

Отметим, что дорожно-эксплуатационные предприятия КП "Киевавтодор" обрабатывают улицы города противогололедными материалами.

Так выглядит столица вечером, 10 декабря.

На Киев обрушился ледяной дождь: фото и видеоНа Киев обрушился ледяной дождь: фото и видеоНа Киев обрушился ледяной дождь: фото и видеоНа Киев обрушился ледяной дождь: фото и видео

На Киев обрушился ледяной дождь (фото: РБК-Украина)

Судя по данным Украинского гидрометцентра, непогода из столицы переместилась южнее - в сторону Фастова и Белой Церкви.

На Киев обрушился ледяной дождь: фото и видео

Ледяной дождь в Киеве и области (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что погодная ситуация погрузила столицу в пробки сразу же в послеобеденное время.

Ранее мы писали также, что синоптики обновили прогноз погоды на декабрь 2020. Они обещают снежные шторма и сильные морозы.

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