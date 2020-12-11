В БСП Киева коллапс из-за гололеда: "скорые" стоят в очереди

Гололед в Киеве вызвал коллапс в БСП (коллаж: РБК-Украина)

В больнице скорой помощи (БСП) творится настоящий коллапс из-за гололеда. Так, со вчерашнего вечера, 10 декабря, и по сегодняшний, кареты "скорой" помощи продолжают везти пациентов с различными травмами - забоями, ушибами, переломами.

С вчерашнего вечера в Киеве крайне сложно передвигаться, как пешеходам, так и автомобилям. Люди падают, а многих "скорые" забирают прямо из травмпунктов поликлиник, пишет Obozrevatel.

Сообщается, что к приемной постоянно привозят пациентов с травмами разной степени тяжести. Преимущественно, это переломы конечностей.

"С полуночи и до 14:00 - 57 пациентов. Это исключая людей, которые еще не приняты. Граждане с травмами головы у нас не обследуются, а их принимает нейрохирург в приемном отделении. Там же принимает врач-политравматолог пациентов с травмами живота, спины и грудной клетки", - рассказывают травматологи.

В БСП Киева "скорые" стоят в очереди из-за гололеда (фото: obozrevatel.com)

В основном врачи диагностируют переломы конечностей, растяжения, другие травмы. При необходимости пострадавших госпитализируют, а врачи работают круглосуточно.

Часть пострадавших привозят прямо из травмпунктов поликлиник. А врачи, которые приезжают на вызовы, неофициально сообщили, что "давно уже такого не помнят".

В БСП Киева много травмированных из-за гололедиа (фото: obozrevatel.com)

Ранее мы писали, что Киев накрыло ледяным дождем. Затем осадки превратили столицу в сплошной каток. Людям крайне сложно передвигаться по улицам, многие падают и травмируются.

Но в некоторых случаях это бывает смешно. Так, сеть развеселил ролик с дрифтом девочки-школьницы по Андреевскому спуску.