ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві журналістку атакували через ожеледицю, але агресора спіткала моментальна карма

Автор: Світлана Мащенко

У Києві чоловік напав на журналістку телеканалу Kiev.Live. Дівчина знімала сюжет про те, як на Видубичах борються з ожеледицею власники і працівники місцевих МАФів. Адже в їх обов'язки входить посипати територію поруч з будовою піском або ж розчищати її.

Коли журналістка спробувала поспілкуватися з продавцем через віконце, та відмовилася відповідати. Потім звідкись виник чоловік - спочатку він штовхнув оператора, а потім накинувся на журналістку. У мережі з'явилося відео з інцидентом.

Одразу ж після цього агресора спіткала моментальна карма. Чоловік не втримався на ногах, впав і вдарився головою. Все сталося в прямому ефірі.

Цікаво, що коли агресор насилу вибрався з крижаної пастки, він не заспокоївся і продовжив атакувати знімальну групу.

Популярні новини

У Києві напали на журналістку через ожеледицю (відео: facebook.com)

Зазначимо, що крижаний дощ накрив Україну 10 грудня. У Києві дорога перетворилася на ковзанку. На вихідних через ожеледицю постраждав і Харків.

Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться ожеледиця і зміниться погода.

У Києві в п'ятницю, 11 грудня, навіть стався колапс в Лікарні швидкої допомоги. Приймальня була забита людьми з різними травмами, а карети "швидкої" допомоги стояли в черзі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України гололедица