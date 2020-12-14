Синоптики рассказали, когда в Украине закончится гололедица

Погода в Украине последние несколько дней испытывает терпение сильной гололедицей. Связано это с тем, что снежно-дождевой циклон встретился с морозным антициклоном. Но уже на этой неделе синоптическая ситуация изменится.
В течение нескольких минут часть страны превратилась в сплошной каток, говорится в сюжете ТСН. Автомобили на дорогах перестали быть управляемыми, для пешеходов передвижение превратилось в череду падений и подъемов. Весело было разве что тем, у кого есть коньки и он умеет ими пользоваться.
Травмпункты миттєво переполнились - такого наплыва пострадавших от гололеда врачи не помнят.
Синоптики говорят, что эта неделя тоже будет непростой. Снег с дождем накроют Север, Центр, Юг и Запад Украины. Если в приморских регионах и на Закарпатье днем и ночью будут плюсовые значения, то в остальных регионах будут опасные "около нуля" - от +3 днем до -1 ночью.
К Харькову и Днепру осадки доберутся к середине недели.
Таким образом, в ближайшие дни коммунальщикам нужно будет запасаться солью и песком.
Такая погода будет ориентировочно до четверга, а далее синоптики обещают перемены с приходом антициклона.
Когда в Украине закончится гололедица (видео: ТСН)
Отметим, что непогода накрыла страну еще в четверг, 10 декабря. Сначала пострадал Киев, где стал падать ледяной дождь, превращая дороги и тротуары в катки. А на выходных от гололеда пострадал и Харьков.
В столице в пятницу, 11 декабря утром, даже произошел коллапс в Больнице скорой помощи. Кареты медбригад стояли в очереди, а приемная была забита пациентами с разными травмами.
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