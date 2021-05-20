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В Киеве женщины-водители не поделили дорогу, устроив эпичное ДТП

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве две женщины устроили эпичное ДТП в Соломенском районе. Авария произошла утром 20 мая на одном из столичных перекрестков.

Об этом информирует в Facebook ресурс dtp.kiev.ua.

Согласно сообщению, авария случилась на перекрестке улиц Николая Голего и Нежинской между автомобилями марок Daihatsu и Ford.

К счастью, в дорожно-транспортном происшествии пострадали только автомобили, а обе девушки-водители остались целы. Впрочем, они так и не смогли прийти к согласию, кто же виновник ДТП.

"Обе по их словам правые. Левых как всегда нет. Без трупов, спасибо!" - подписаны фото.

Фото: ДТП в Киеве в Соломенском районе (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Впрочем, кто прав, а кто виноват - предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее мы писали, что в Киеве пьяный водитель перевернул бетономешалку, содержимое которой вылилось на дорогу. Авария стала причиной огромных пробок в столице.

Также сообщалось, что в Сумской области случайный прохожий заметил в лесополосе перевернутое авто. Оказалось, что в нем зажало женщину после ДТП, и она так провела несколько часов. К счастью, пострадавшая осталась жива, но в состоянии шока.

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