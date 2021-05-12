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Пьяный в хлам водитель опрокинул бетономешалку в Киеве: видео момента ДТП

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Киев, Среда 12 мая 2021 13:48
Пьяный в хлам водитель опрокинул бетономешалку в Киеве: видео момента ДТП Коллаж РБК-Украина: ДТП с бетономешалкой в Киеве
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве пьяный "в хлам" водитель бетономешалки устроил ДТП утром, 12 мая. Авария случилась на улице Леся Курбаса (ж/м "Борщаговка"). Самого водителя и его пассажира пришлось госпитализировать, а район стал в пробках из-за перекрытия дороги. Недавно в сети опубликовали видео с моментом ДТП.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

На кадрах видно, как грузовая спецтехника марки Mercedes вылетает на поворот и заваливается на бок. К счастью, авто не упало на другие машины, так как движение на дороге в этот момент не было активным.

53-летний водитель и его пассажир были доставлены в больницу. Драгер показал, что виновник аварии был пьян - 1,44 промилле.

"Сейчас проблема - поставить миксер обратно на колесах, вес очень большой. Кто там едет с элитных борщаг, крепчайте. На месте все спецслужбы", - подписаны кадры.

Видео: В Киеве водитель перевернул бетономешалку (dtp.kiev.ua)

Патрульные составили на водителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Сейчас специальные службы работают над тем, чтобы убрать с дороги, как автомобиль, так и разлившийся бетонный раствор.

Дорогу из-за инцидента пришлось перекрыть, что спровоцировало сильные пробки.

Видео: ДТП в Киеве с бетономешалкой (dtp.kiev.ua)

Ранее мы писали, что под Сумами случайный прохожий спас женщину, которую зажало в лесополосе после ДТП.

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