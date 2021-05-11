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Под Сумами случайный прохожий спас женщину, которую зажало в лесополосе (видео)

Новина українською → Сумская область, Вторник 11 мая 2021 09:48
Под Сумами случайный прохожий спас женщину, которую зажало в лесополосе (видео) Коллаж РБК-Украина: Под Сумами случайный прохожий спас женщину
Автор: Светлана Мащенко

В Сумской области произошло ДТП с переворачиванием. 27-летняя девушка оказалась заблокированной в собственном авто в лесополосе. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не случайный прохожий.

Об этом сообщает ТСН.

Авария случилась при въезде в город Кролевец Конотопского района. Мужчина проходил мимо и увидел за деревьями авто, которое лежало на крыше.

Прохожий обнаружил внутри женщину-водителя и вызвал спасателей. Они извлекли пострадавшую, которая была в шоковом состоянии.

Женщина не могла связно говорить и объяснить, что именно произошло. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит выяснить следствию.

Видео: ДТП под Сумами (ТСН)

Ранее мы писали, что в Киеве самосвал зацепился и повис на путепроводе. Его никак не могли "оторвать".

Также сообщалось, что в Киеве автомобиль сам себя угнал и устроил странное ДТП.

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