У Києві жінки-водійки не поділили дорогу, влаштувавши епічну ДТП

У Києві дві жінки влаштували епічну ДТП у Солом'янському районі. Аварія сталася вранці 20 травня на одному зі столичних перехресть.
Про це інформує у Facebook ресурс dtp.kiev.ua.
Згідно з повідомленням, аварія трапилася на перехресті вулиць Миколи Голего і Ніжинської між автомобілями марок Daihatsu і Ford.
На щастя, в дорожньо-транспортній пригоді постраждали тільки автомобілі, а обидві дівчини-водійки залишилися цілі. Втім, вони так і не змогли дійти згоди, хто ж винуватець ДТП.
"Обидві за їхніми словами праві. Лівих як завжди немає. Без трупів, спасибі!"- підписані фото.
Фото: ДТП в Києві в Солом'янському районі (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Втім, хто правий, а хто винен - належить з'ясувати правоохоронцям.
Раніше ми писали, що в Києві п'яний водій перевернув бетономішалку, вміст якої вилився на дорогу. Аварія стала причиною величезних заторів у столиці.
Також повідомлялося, що в Сумській області випадковий перехожий помітив у лісосмузі перевернуте авто. Виявилося, що у ньому затиснуло жінку після ДТП, і вона так провела кілька годин. На щастя, постраждала залишилася жива, але в стані шоку.