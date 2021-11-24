В Киеве женщина попала под трамвай и погибла на месте (видео)
В Киеве женщина попала под трамвай, и полученные травмы оказались смертельными - она погибла на месте. Авария произошла на улице Кирилловская сегодня днем.
Об этом 24 ноября передает "Оперативный" на Facebook-странице.
Отмечается, что женщина в возрасте 50-55 лет выходила из магазина на Кирилловской, 160, и стала переходить дорогу прямо через колеи, не смотря по сторонам.
В этот момент проезжал трамвай №16. Водитель общественного транспорта не смог затормозить вовремя, и после столкновения с человеком в итоге остановился только через 15-20 метров.
Прибывшие медики констатировали смерть женщины.
Сообщается, что водитель трамвая находится в шоковом состоянии в карете "скорой".
На месте работают правоохранители, детали и обстоятельства ДТП выясняются.
В Киеве на Кирилловской женщина попала под трамвай (фото: скриншот)
После происшествия на данном отрезке дороги трамваи на время приостановили движение в обоих направлениях.
В сети опубликовали видео с места ДТП.
Видео: в Киеве женщина попала под трамвай и погибла 24 ноября
Ранее сообщалось, что в ноябре в Одессе под колесами трамвая погиб 26-летним боксер, который был чемпионом Украины.
Также мы писали, что около недели назад в Киеве грузовой микроавтобус врезался в трамвай с пассажирами.