В Киеве грузовой микроавтобус врезался в трамвай с пассажирами (фото)

В Киеве грузовой автобус "Газель" въехал в трамвай с пассажирами, и в результате ДТП возник затор и тянучка. Авария случилась на улице Дегтяревская в Шевченковском районе столицы.

Дорожный инцидент произошел вечером около 18:10. Трамвай №14 вез пассажиров в сторону "Контрактовой площади", и на Дегтяревской, 24, внезапно в него въехал микроавтобус.

"Газель" ехала наперерез слева, и столкнулась с передней частью общественного транспорта.

Появились фото с места происшествия. Как видно на снимке, столкновение кабинами микроавтобуса и трамвая произошло под углом около 90 градусов. Пассажиры стали покидать общественный транспорт и расходиться.

"Газель" столкнулась с трамваем в Киеве (фото: novyny.live)

После этого движение остановилось, и за заблокированным трамваем стала на путях образовываться "очередь".

По предварительной информации, в результате ДТП, к счастью, никто не пострадал.

На место аварии вызвали правоохранителей.

Микроавтобус "Газель" въехал в трамвай на улице Дегтяревская (фото: novyny.live)

Тем временем в сети появилось видео о другом инциденте в этом районе на Дегтяревской, связанным с застрявшими трамваями. Как передает "Оперативный" на странице в Facebook, на этой улице на путях стал общественный транспорт, в том числе, и из-за "одного очень наглого водителя Renault", который решил, что он не будет стоять в пробке, поехал по путям и застрял.

"Поаплодируем неадеквату", - говорится в публикации.

Киевлянин, наблюдающий ситуацию и снимающий на камеру, не сдерживает эмоции и нецензурно ругается. Соответствующий ролик о заторе можно посмотреть по этой ссылке.