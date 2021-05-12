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В Киеве зацвела самая длинная аллея сакур Украины: появились красочные фото

Новина українською →
Киев, Среда 12 мая 2021 18:02
В Киеве зацвела самая длинная аллея сакур Украины: появились красочные фото Коллаж РБК-Украина: в Киеве в парке "Киото" зацвели сакуры
Автор: Роман Мирончук

В киевском парке "Киото", который находиться между станциями метро "Черниговская" и "Лесная", зацвела самая длинная в Украине аллея сакур. Об этом написали пользователи сети.

Они также опубликовали красочные фотографии со столичного парка в группе "Лесной массив" в Facebook.

В Киеве зацвела самая длинная аллея сакур Украины: появились красочные фото

В Киеве в парке "Киото" зацвели сакуры (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)

Сотни деревьев зацвели ярко-розовым и белым окрасом. Отметим, что цветение началось только в мае, поскольку до этого в Киеве была холодная погода. Сейчас уже все деревья покрылись ярким цветом.

В Киеве зацвела самая длинная аллея сакур Украины: появились красочные фотоВ Киеве зацвела самая длинная аллея сакур Украины: появились красочные фото

В Киеве в парке "Киото" зацвели сакуры (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)

На алее сакур высажено 268 деревьев. При этом длина аллеи достигает 1402 метров. Планируется увеличить алею до 500 сакур.

В Киеве зацвела самая длинная аллея сакур Украины: появились красочные фотоВ Киеве зацвела самая длинная аллея сакур Украины: появились красочные фото

В Киеве в парке "Киото" зацвели сакуры (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)

Много жителей и гостей столицы посещают парк "Киото", чтобы насладиться красотой сакур, сделать яркие фотографии. Кроме того, посетители парка могут насладиться ароматами цветущих деревьев.

В Киеве зацвела самая длинная аллея сакур Украины: появились красочные фотоВ Киеве зацвела самая длинная аллея сакур Украины: появились красочные фото

В Киеве в парке "Киото" зацвели сакуры (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)

В парке растут разные виды сакур, и некоторые из них цветут несколько раз в год.

В Киеве зацвела самая длинная аллея сакур Украины: появились красочные фото

В Киеве в парке "Киото" зацвели сакуры (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)

Пользователи сети прокомментировали цветение сакур.

  • Да, они волшебные, спешите видеть;
  • Красота, ухоженность! Вопреки наплыву людей - восторг!
  • Розовые всегда зацветают позже;
  • Вчера была в парке, розовые цветут вовсю, со стороны м. "Черниговская";
  • Какая же красота!

Напомним, в Киеве также начала цвести сирень.

Мы также писали о том, что весна в Карпатах победила зиму. Посреди снега начали расцветать цветы.

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