Весна в Карпатах победила зиму: в сети показали знаковое фото
В Карпатах наступила долгожданная весна (коллаж РБК-Украина)
В Карпатах настала долгожданная весна. Зимние градусы сменились плюсовыми, а посреди снега начали расцветать цветы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.
"Дорога на Близницу. Закарпатье. Фото сделано 8 мая", - подписала снимок синоптик.
На снимках мы можем увидеть, как сквозь снег пробиваются первые первоцветы.
В Карпатах распускаются первые цветы (facebook.com/tala.didenko)
В комментариях украинцы восхитились красотой снимков и написали, что все равно весна всегда побеждает.
- А весна все одно перемагає!
- Та то січень!
- Краса!
- Невже в наметах?
- Дуже та дуже чудово!
К слову, украинские синоптики прогнозируют, что уже с 11 мая в страну ворвется долгожданное тепло, а холода наконец-то отступят.
Как мы писали ранее, синоптик рассказал, когда в Украину придет жара +27 градусов.