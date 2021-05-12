В Киеве начала цвести сирень: где можно полюбоваться красотой
В Киеве начался сезон цветения сирени. Полюбоваться красотой кустов можно в главном ботсаду столицы имени Николая Гришко.
Об этом сообщается на странице ботсада в Facebook.
"Волнующий момент, когда открылись первые цветы на сирени. Этот аромат вы ни с чем не перепутаете", - сказано в сообщении на странице.
Также ботсад опубликовал потрясающие фотографии сирени. Жаль, снимки не передают аромата.
В ботсаду Гришко зацвела сирень (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)
Также в этом месте для отдыха зацвели аллеи груш и яблонь.
В ботсаду вовсю цветут груши и яблони (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)
На страничке в соцсети ботсада приглашают всех жителей столицы посетить Ботанический сад.
Напомним, что он находится по адресу Тимирязевская, 1. Вход в ботсад платный.
Как мы сообщали ранее, в Киеве наконец-то распустились магнолии, где можно увидеть красоту.