У Києві зацвіла найдовша алея сакур України: з'явилися барвисті фото

У київському парку "Кіото", який знаходиться між станціями метро "Чернігівська" і "Лісова", зацвіла найдовша в Україні алея сакур. Про це написали користувачі мережі.

Вони також опублікували барвисті фотографії зі столичного парку в групі "Лісовий масив" в Facebook .

У Києві в парку "Кіото" зацвіли сакури (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)

Сотні дерев зацвіли яскраво-рожевим і білим забарвленням. Зазначимо, що цвітіння почалося тільки в травні, оскільки до цього в Києві була холодна погода. Зараз вже всі дерева вкрилися яскравим кольором.

У Києві в парку "Кіото" зацвіли сакури (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)

На алеї сакур висаджено 268 дерев. При цьому довжина алеї досягає 1402 метрів. Планується збільшити алею до 500 сакур.

У Києві в парку "Кіото" зацвіли сакури (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)

Багато жителів і гостей столиці відвідують парк "Кіото", щоб насолодитися красою сакур, зробити яскраві фотографії. Крім того, відвідувачі парку можуть насолодитися ароматами квітучих дерев.

У Києві в парку "Кіото" зацвіли сакури (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)

У парку ростуть різні види сакур, і деякі з них цвітуть кілька разів на рік.

У Києві в парку "Кіото" зацвіли сакури (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)

Користувачі мережі прокоментували цвітіння сакур.