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У Києві зацвіла найдовша алея сакур України: з'явилися барвисті фото

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Київ, Середа 12 травня 2021 18:02
У Києві зацвіла найдовша алея сакур України: з'явилися барвисті фото Колаж РБК-Україна: у Києві в парку "Кіото" зацвіли сакури
Автор: Роман Мирончук

У київському парку "Кіото", який знаходиться між станціями метро "Чернігівська" і "Лісова", зацвіла найдовша в Україні алея сакур. Про це написали користувачі мережі.

Вони також опублікували барвисті фотографії зі столичного парку в групі "Лісовий масив" в Facebook.

У Києві зацвіла найдовша алея сакур України: з'явилися барвисті фото

У Києві в парку "Кіото" зацвіли сакури (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)

Сотні дерев зацвіли яскраво-рожевим і білим забарвленням. Зазначимо, що цвітіння почалося тільки в травні, оскільки до цього в Києві була холодна погода. Зараз вже всі дерева вкрилися яскравим кольором.

У Києві зацвіла найдовша алея сакур України: з'явилися барвисті фотоУ Києві зацвіла найдовша алея сакур України: з'явилися барвисті фото

У Києві в парку "Кіото" зацвіли сакури (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)

На алеї сакур висаджено 268 дерев. При цьому довжина алеї досягає 1402 метрів. Планується збільшити алею до 500 сакур.

У Києві зацвіла найдовша алея сакур України: з'явилися барвисті фотоУ Києві зацвіла найдовша алея сакур України: з'явилися барвисті фото

У Києві в парку "Кіото" зацвіли сакури (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)

Багато жителів і гостей столиці відвідують парк "Кіото", щоб насолодитися красою сакур, зробити яскраві фотографії. Крім того, відвідувачі парку можуть насолодитися ароматами квітучих дерев.

У Києві зацвіла найдовша алея сакур України: з'явилися барвисті фотоУ Києві зацвіла найдовша алея сакур України: з'явилися барвисті фото

У Києві в парку "Кіото" зацвіли сакури (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)

У парку ростуть різні види сакур, і деякі з них цвітуть кілька разів на рік.

У Києві зацвіла найдовша алея сакур України: з'явилися барвисті фото

У Києві в парку "Кіото" зацвіли сакури (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)

Користувачі мережі прокоментували цвітіння сакур.

  • Так, вони чарівні, поспішайте подивитися;
  • Краса, доглянутість! Всупереч напливу людей - захват!
  • Рожеві завжди зацвітають пізніше;
  • Вчора була в парку, рожеві цвітуть щосили, з боку м. "Чернігівська";
  • Яка ж краса!

Нагадаємо, у Києві також почав цвісти бузок.

Ми також писали про те, що весна в Карпатах перемогла зиму. Посеред снігу почали розквітати квіти.

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