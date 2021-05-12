У Києві зацвіла найдовша алея сакур України: з'явилися барвисті фото
У київському парку "Кіото", який знаходиться між станціями метро "Чернігівська" і "Лісова", зацвіла найдовша в Україні алея сакур. Про це написали користувачі мережі.
Вони також опублікували барвисті фотографії зі столичного парку в групі "Лісовий масив" в Facebook.
У Києві в парку "Кіото" зацвіли сакури (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)
Сотні дерев зацвіли яскраво-рожевим і білим забарвленням. Зазначимо, що цвітіння почалося тільки в травні, оскільки до цього в Києві була холодна погода. Зараз вже всі дерева вкрилися яскравим кольором.
У Києві в парку "Кіото" зацвіли сакури (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)
На алеї сакур висаджено 268 дерев. При цьому довжина алеї досягає 1402 метрів. Планується збільшити алею до 500 сакур.
У Києві в парку "Кіото" зацвіли сакури (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)
Багато жителів і гостей столиці відвідують парк "Кіото", щоб насолодитися красою сакур, зробити яскраві фотографії. Крім того, відвідувачі парку можуть насолодитися ароматами квітучих дерев.
У Києві в парку "Кіото" зацвіли сакури (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)
У парку ростуть різні види сакур, і деякі з них цвітуть кілька разів на рік.
У Києві в парку "Кіото" зацвіли сакури (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)
Користувачі мережі прокоментували цвітіння сакур.
- Так, вони чарівні, поспішайте подивитися;
- Краса, доглянутість! Всупереч напливу людей - захват!
- Рожеві завжди зацвітають пізніше;
- Вчора була в парку, рожеві цвітуть щосили, з боку м. "Чернігівська";
- Яка ж краса!
Нагадаємо, у Києві також почав цвісти бузок.
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