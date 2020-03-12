В Киеве запустили дорожные камеры: где именно

В Украине заработали дорожные камеры (коллаж РБК-Украина)

Система видеофиксации нарушений ПДД будет работать в тестовом режиме до мая

В Украине нарушения ПДД будут фиксировать камеры, и сегодня уже были запущены первые устройства на дорогах Киева. Видеофиксация была введена 12 марта одновременно с запуском Аналитического центра безопасности дорожного движения.

В столице заработали 20 камер, и до 1 мая будет установлено еще 30 в Киевской области, рассказали в пресс-службе МВД Украины.

По словам заместителя министра Антона Геращенко, эти камеры были установлены в местах, где по статистике гибло больше всего украинцев.

Сейчас дорожные камеры работают в тестовом режиме.

"С 1 мая каждый, кто будет превышать скорость, будет получать уведомление о штрафе", - сказал Геращенко.

Презентация системы прошла в здании МВД Украины с участием президента Владимира Зеленского, который назвал ситуацию на дорогах с нарушениями ПДД "фактически войной внутри страны".

На сайте МВД опубликовали карту расположения 20-ти камер в Киеве, их адреса:

ул. Елены Телиги, 39

Набережное шоссе, 4 (напротив)

Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная

улица Братиславская, 18

Чоколовский бульвар, 24

Северный мост (в направлении Левого берега)

Северный мост (в направлении Правого берега)

Броварской проспект. (станция метро "Левобережная")

Броварской проспект / ул. Строителей

Южный мост (в направлении Левого берега)

Южный мост (в направлении Правого берега)

проспект Героев Сталинграда, 25

проспект Владимира Маяковского, 56

проспект Владимира Маяковского, 65

Дружбы народов бульвар, 27

Дружбы народов бульвар, 36

Столичное шоссе, 58 в направлении. Киев

Столичное шоссе 58, в направлении. Обухов

Харьковская площадь / проспект Бажана

Харьковская площадь / проспект Бажана

В Киеве запустили дорожные камеры для фиксации нарушений ПДД (Фото: mvs.gov.ua)

Замглавы МВД Сергей Гончаров отметил, что одним из главных вопросов является информирование гражданина о факте совершения нарушения.

"Сейчас у нас работает два сервиса для проверки информации по выявлению нарушения - через электронный кабинет водителя - e-driver.hsc.gov.ua и на сайте МВД bdr.mvs.gov.ua в ближайшее время заработают мобильные приложения, которые будут в формате push -сообщений информировать о том, что есть информация о факте обнаружения превышения скорости. С 1 мая начнут приходить постановления в бумажном виде", - сказал он.

Напомним, что в Украине появился новый сервис от Министерства инфраструктуры, благодаря которму водителям будут доплачивать за аккуратное вождение.