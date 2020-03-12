У Києві запустили дорожні камери: де саме

В Україні запрацювали дорожні камери (колаж РБК-Україна)

Система відеофіксації порушень ПДР буде працювати в тестовому режимі до травня

В Україні порушення ПДР будуть фіксувати камери, і сьогодні вже були запущені перші пристрої на дорогах Києва. Відеофіксація була введена 12 березня одночасно із запуском Аналітичного центру безпеки дорожнього руху.

В столиці запрацювали 20 камер, і до 1 травня буде встановлено ще 30 в Київській області, розповіли у прес-службі МВС України.

За словами заступника міністра Антона Геращенка, ці камери були встановлені у місцях, де за статистикою гинуло більше всього українців.

Зараз дорожні камери працюють у тестовому режимі.

"З 1 травня кожен, хто буде перевищувати швидкість, отримуватиме повідомлення про штраф", - сказав Геращенко.

Презентація системи пройшла в будівлі МВС України за участю президента Володимира Зеленського, який назвав ситуацію на дорогах ыз порушеннями ПДР "фактично війною всередині країни".

На сайті МВС опублікували карту розташування 20-ти камер в Києві, їх адреси:

ул. Олени Теліги, 39

Набережне шосе, 4 (навпроти)

Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна

вулиця Братиславська, 18

Чоколівський бульвар, 24

Північний міст (у напрямку Лівого берега)

Північний міст (у напрямку Правого берега)

Броварський проспект. (станція метро "Лівобережна")

Броварський проспект / вул. Будівельників

Південний міст (у напрямку Лівого берега)

Південний міст (у напрямку Правого берега)

проспект Героїв Сталінграда, 25

проспект Володимира Маяковського, 56

проспект Володимира Маяковського, 65

Дружби народів бульвар, 27

Дружби народів бульвар, 36

Столичне шосе, 58 в напрямку. Київ

Столичне шосе 58, у напрямку. Обухів

Харківська площа / проспект Бажана

Харківська площа / проспект Бажана

У Києві запустили дорожні камери для фіксації порушень ПДР (Фото: mvs.gov.ua)

Заступник голови МВС Сергій Гончаров зазначив, що одним з головних питань є інформування громадянина про факт вчинення порушення.

"Наразі у нас працює два сервіси для перевірки інформації щодо виявлення порушення – через електронний кабінет водія – e-driver.hsc.gov.ua та на сайті МВС bdr.mvs.gov.ua Найближчим часом запрацюють мобільні додатки, які будуть в форматі push-повідомлень інформувати про те, що є інформація про факт виявлення перевищення швидкості. З 1 травня почнуть приходити постанови в паперовому вигляді", - сказав він.

Нагадаємо, що в Україні з'явився новий сервіс від Міністерства інфраструктури, завдяки которму водіям будуть доплачувати за акуратне водіння.