ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві запустили дорожні камери: де саме

STYLERАвто    12.03.2020 - 17:45
У Києві запустили дорожні камери: де саме
В Україні запрацювали дорожні камери (колаж РБК-Україна)

Система відеофіксації порушень ПДР буде працювати в тестовому режимі до травня

В Україні порушення ПДР будуть фіксувати камери, і сьогодні вже були запущені перші пристрої на дорогах Києва. Відеофіксація була введена 12 березня одночасно із запуском Аналітичного центру безпеки дорожнього руху.

В столиці запрацювали 20 камер, і до 1 травня буде встановлено ще 30 в Київській області, розповіли у прес-службі МВС України.

За словами заступника міністра Антона Геращенка, ці камери були встановлені у місцях, де за статистикою гинуло більше всього українців.

Зараз дорожні камери працюють у тестовому режимі.

"З 1 травня кожен, хто буде перевищувати швидкість, отримуватиме повідомлення про штраф", - сказав Геращенко.

Презентація системи пройшла в будівлі МВС України за участю президента Володимира Зеленського, який назвав ситуацію на дорогах ыз порушеннями ПДР "фактично війною всередині країни".

На сайті МВС опублікували карту розташування 20-ти камер в Києві, їх адреси:

  • ул. Олени Теліги, 39
  • Набережне шосе, 4 (навпроти)
  • Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
  • вулиця Братиславська, 18
  • Чоколівський бульвар, 24
  • Північний міст (у напрямку Лівого берега)
  • Північний міст (у напрямку Правого берега)
  • Броварський проспект. (станція метро "Лівобережна")
  • Броварський проспект / вул. Будівельників
  • Південний міст (у напрямку Лівого берега)
  • Південний міст (у напрямку Правого берега)
  • проспект Героїв Сталінграда, 25
  • проспект Володимира Маяковського, 56
  • проспект Володимира Маяковського, 65
  • Дружби народів бульвар, 27
  • Дружби народів бульвар, 36
  • Столичне шосе, 58 в напрямку. Київ
  • Столичне шосе 58, у напрямку. Обухів
  • Харківська площа / проспект Бажана
  • Харківська площа / проспект Бажана

У Києві запустили дорожні камери: де самеУ Києві запустили дорожні камери: де самеУ Києві запустили дорожні камери для фіксації порушень ПДР (Фото: mvs.gov.ua)

Заступник голови МВС Сергій Гончаров зазначив, що одним з головних питань є інформування громадянина про факт вчинення порушення.

"Наразі у нас працює два сервіси для перевірки інформації щодо виявлення порушення – через електронний кабінет водія – e-driver.hsc.gov.ua та на сайті МВС bdr.mvs.gov.ua Найближчим часом запрацюють мобільні додатки, які будуть в форматі push-повідомлень інформувати про те, що є інформація про факт виявлення перевищення швидкості. З 1 травня почнуть приходити постанови в паперовому вигляді", - сказав він.

Нагадаємо, що в Україні з'явився новий сервіс від Міністерства інфраструктури, завдяки которму водіям будуть доплачувати за акуратне водіння.

Українських водіїв чекає приємне заохочення: кого це торкнеться Дорожні камери та жорсткі штрафи: коли в Україні почнуть розсилати "листи щастя"
Новини України автомобилиПДДводителивидеонаблюдение
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся