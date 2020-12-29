В Киеве заметили эксклюзивное бронированное авто первого олигарха Украины (фото)

В Киеве заметили редкий автомобиль для нашей страны Chevrolet Caprice. При этом автор фото даже и не догадывался, что перед ним не просто раритетное авто, а бронированный эксклюзивный автомобиль покойного Евгения Щербаня, которого считают самым богатым человеком Украины в 90-х годах.

Машина с девяностых годов находится в Украине, после убийства бизнесмена в 1996 году она исчезла с поля зрения, пока ее не заметил читатель "ТопЖыр".

По словам автора фото, машина находится на ходу, и была замечена на территории СТО. Возможно, ее привезли на обслуживание.

Стоит отметить, что Евгений Щербань - человек, которого называют "первым олигархом Украины". Он родился 18 января 1946 года в поселке Константиновка в Харьковской области в многодетной семье.

Евгений Щербань (фото: wikipedia.org)

С 1972 по 1977 год учился в горно-промышленном училище в Донецке. После этого поступил в Донецкий политехнический институт. После армии работал до 1988 года на шахте "Кировская", где стал заместителем директора.

В начале 90-х организовал кооператив "Прогресс", потом корпорацию "АТОН". С ним также связывали такие фирмы, как "АМЕСТ", "Финансист", СП "Гефест", владевшее сетью АЗС в Донецкой области, и другие.

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