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В Киеве разыскивают бабушку с внуком в коляске: фото и приметы

STYLERЖизнь    24.09.2019 - 12:00
В Киеве разыскивают бабушку с внуком в коляске: фото и приметы
В Киеве пропала бабушка с внуком в коляске (коллаж: РБК-Украина)

Пожилую женщину и маленького мальчика объявили в розыск в Киеве

В Киеве в Соломенском районе пропала 69-летняя бабушка с правнуком, возрастом 1,8 месяцев, в коляске. Последний раз их видели возле дома № 11 на улице Михаила Донца.

Об исчезновении женщины и мальчика сообщает Facebook-страница Службы розыска детей в Киеве.

Женщину зовут Бусиль Ирина Александровна, на вид ей 70 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы седые, возможно, светло-бежевая кофта, на голове косынка.

В Киеве разыскивают бабушку с внуком в коляске: фото и приметы

В Киеве пропала бабушка с внуком в коляске (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Мальчик - Шатыркин Никита Максимович, 30.01.2018 г. р. На момент исчезновения предположительно был одет в серую кофту, синюю куртку, белые кроссовки, светлые брюки.

Ребенок был в темно-синей коляске в звездочках.

В Киеве разыскивают бабушку с внуком в коляске: фото и приметы

В Киеве пропала бабушка с внуком в коляске (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Всех, кто владеет информацией о местонахождении женщины и мальчика, просят звонить на горячую линию полиции 102.

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