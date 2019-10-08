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У Києві загадково зникла 50-річна жінка: син просить про допомогу

STYLERПотрібна допомога    08.10.2019 - 11:44
У Києві загадково зникла 50-річна жінка: син просить про допомогу
У Києві зникла 50-річна жінка (колаж: РБК-Україна)

Жінка вийшла на своїй зупинці ввечері 5 жовтня, але додому не повернулася

У Києві розшукують 50-річну жінку Косенко Ірину Михайлівну. Її син Євген звернувся за допомогою в соцмережі. Хлопець опублікував у Facebook фото і прикмети матері.

Відомо, що жінка проживає в ЖК "Комфорт Таун" за адресою проспект Соборності, 17. У суботу, 5 жовтня, близько 19:00 вона вийшла на своїй зупинці на вулиці Тампере (Дніпровський район), але додому не повернулася.

У Києві загадково зникла 50-річна жінка: син просить про допомогу

У Києві зникла 50-річна жінка (Ірина Косенко, фото: facebook.com)

Побоювання в обставини зникнення жінки вносить і те, що її телефон був знайдений чоловіком у дворі на вулиці Тампере. Чоловік повернув його родичам на наступний день після зникнення Ірини.

У Києві загадково зникла 50-річна жінка: син просить про допомогу

У Києві зникла 50-річна жінка (Ірина Косенко, фото: facebook.com)

У день зникнення жінка була вдягнена в джинси, червоне кашемірове пальто і чорні чоботи. При собі мала клатч червоного кольору, документи, банківські картки.

Всіх хто володіє інформацією про знаходження Ірини Коскенко, просять звертатися за телефонами 099-034-75-03 (Женя) або 099-561-90-62 (Віталій).

У Києві загадково зникла 50-річна жінка: син просить про допомогу

У Києві зникла 50-річна жінка (скрін: facebook.com)

Варто відзначити, що пост хлопця, який шукає маму, отримав серйозний розголос в мережі. До допомоги в пошуку жінки приєдналася і український синоптик Наталка Діденко.

У Києві загадково зникла 50-річна жінка: син просить про допомогу

У Києві зникла 50-річна жінка (скрін: facebook.com/tala.didenko)

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