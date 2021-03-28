В центре Киева на улице забил "гейзер": его высота достигала 7 этажа
В воскресенье, 28 марта, в Киеве прорвало теплотрассу на улице Рыбальской, 13, которая находится в Печерском районе. Из-за этого из-под земли начал бить огромный "гейзер" высотой с 7-этажный дом.
Инцидент произошел около 13:50. Об этом сообщает КГГА.
"Это повреждение магистрального трубопровода диаметром 600 мм с утечкой теплоносителя на поверхность", - говорится в сообщении.
На видео видно, как огромная струя воды бьет высоко вверх
Прямо справжній гейзер утворився на Рибальській, 13, у Печерському районі. Комунальники вже на місці. Сподіваємося, що оперативно впораються із цією стихією.Posted by Киев Оперативный on Sunday, March 28, 2021
Трубопровод, где произошло повреждение, был проложен в 1974 году. Сейчас проводятся ремонтные работы. Из-за аварии услуги теплоснабжения временно приостановлены для 133 домов.
Напомним, в Киеве прорвало трубу рядом со станцией метро "Черниговская". Из-за большого потока воды остановилось движение транспорта и даже трамваев.
В результате прорыва водопровода затопило улицы Попудренко и Хоткевича. На месте работала техника и бригады ДЭУ Деснянского района, которые убирали лед. Ремонтом водопроводной сети занимался Киевводоканал.
Мы также писали о том, что в Подольском районе Киева затопило улицу. Это произошло в результате прорыва трубы. Улица Белицкая превратилась в огромную реку грязного цвета. При этом автомобилям приходилось проезжать это препятствие.