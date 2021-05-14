В центре Киева произошло серьезное ЧП (видео)
14 мая в центре Киева произошло серьезное ЧП. На улице Пушкинской масштабно прорвало трубу так, что потоки хлынули через всю улицу.
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Здесь Водоканал фильтр-кофе наливает в центре. Желающие - присоединяйтесь. Киев, Пушкинская", - иронично прокомментировал видео автор поста.
В Киеве на Пушкинской прорвало трубу
Судя по ролику, жидкость из трубы совсем не прозрачная. Ее цвет напоминает кофе с молоком.
В комментариях украинцы отметили, что от воды идет пар, а значит эта авария не относится к Киеводоканалу. Также некоторые иронизируют над цветом воды.
- Кто банкет оплачивает?
- Пар идет, это не Водоканал.
- Разбивают на всех, сколько выпил, в платежке на следующий месяц увидишь.
- Ждем с нетерпением видео отчет о выставленных счетах за горячую воду.
- Шаровая банька.
- Чего ржем? Быстрее все на горячие источники Киева!
- Это так в городском эндокринологическом центре наливает?!
Как мы ранее сообщали, в Киеве разрушается новый фонтан в Соломенском ландшафтном парке, хотя объект даже не подключили и не ввели в эксплуатацию.
Также мы писали о том, что в переходе киевского метро произошел обвал - с потолка подземки станции метро "Оболонь" упала часть бетонной конструкции.