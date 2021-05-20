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У Києві забив потужний "гейзер": машинам повибивало скло

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Київ, Четвер 20 травня 2021 16:17
У Києві забив потужний "гейзер": машинам повибивало скло РБК-Україна: у Києві прорвало трубу
Автор: Роман Мирончук

У четвер, 20 травня, в Києві прорвало теплотрасу біля Національної бібліотеки імені Вернадського, яка знаходиться поруч зі станцією метро "Деміївська". Через потужний напір води машинам повибивало скло.

Про це розповіли в групі "Сусіди. Голосіїв" в Facebook.

"Увага!!! Аварія на бібліотеці Вернадського! 4 машини з ліву повибивало скло, терміново заберіть свої машини!",- йдеться в повідомленні.

У мережі також з'явилося відео події. Струмінь води поливав поруч припарковані автомобілі.

У Києві прорвало трубу (facebook.com/KyivOperativ)

Судячи з фото, можливо, що скло повибивало навіть більше, ніж чотирьом машинам. Біля машин також розкидані камені, які могли пошкодити і кузов авто.

У Києві забив потужний &quot;гейзер&quot;: машинам повибивало склоУ Києві забив потужний &quot;гейзер&quot;: машинам повибивало скло

У Києві прорвало трубу (фото: facebook.com/Анна Кравчинська)

У Києві забив потужний &quot;гейзер&quot;: машинам повибивало склоУ Києві забив потужний &quot;гейзер&quot;: машинам повибивало склоУ Києві забив потужний &quot;гейзер&quot;: машинам повибивало скло

У Києві прорвало трубу (фото: facebook.com/glsvkyiv)

Ось, що пишуть з цього приводу користувачі мережі.

  • Скоро нові тачки на авторинку з'являться, не біти, не фарбовані, після мийки з хімчисткою;
  • Безплатна мийка;
  • Жесть;
  • Більше нових ЖК, потрібно більше нових ЖК. Найвеселіше буде, коли почне проривати каналізацію;
  • Фонтан, який ми заслужили;
  • Вони ж воду відключили нібито для ремонту трубопроводу;
  • Ну, цю казку ми слухаємо вже років 15. За цей час встигають підключити новобудови, а потім знову поломки. Але при нинішньому, як ні при кому з попередніх, апетити забудовників виросли.

Нагадаємо, на вулиці Пушкінській прорвало трубу так, що потоки хлинули через всю вулицю.

Раніше в центрі Києва на вулиці забив "гейзер", і його висота сягала 7 поверху.

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