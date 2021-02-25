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У Києві викинули диван з вікна: тепер він висить на дереві (фото)

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 22:59
У Києві викинули диван з вікна: тепер він висить на дереві (фото) У Києві диван викинули з вікна, і він застряг на дереві (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У Києві з вікна викинули старий диван, який застряг на дереві на рівні п'ятого поверху. Інцидент стався 16 лютого на вулиці Дегтярівська, 6. Через тиждень диван все ще на дереві і його ніхто не зняв.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook.

На дереві висить фрагмент дивана з обшивкою і дошкою. Орієнтовно його довжина становить 2 метри, ширина - 1,5 метра. Жителі будинку скаржаться, що неможливо відкрити вікна, тому що з дивана все сиплеться і летить їм квартири.

У Києві викинули диван з вікна: тепер він висить на дереві (фото)

У Києві диван викинули з вікна, і він застряг на дереві (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Крім того, це небезпечно оскільки фрагменти дивана можуть впасти комусь на голову. Там також грають діти і навряд чи хтось буде дивитися, щоб що-небудь на них не впало з дерева.

У Києві викинули диван з вікна: тепер він висить на дереві (фото)

У Києві диван викинули з вікна, і він застряг на дереві (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Місцеві жителі написали відповідну скаргу в Центральну диспетчерську службу з питань ЖКГ, але там питання закрили, а на ділі нічого так і не зробили.

У Києві викинули диван з вікна: тепер він висить на дереві (фото)

Скріншот

Користувачі мережі прокоментували цей інцидент.

  • Йдемо в Європу!
  • Комунальники, як завжди, чи може ще якийсь диван зняли з дерева???
  • Будьте обережні, скоро він впаде комусь на голову;
  • А потрібні такі в Європі??? Знайти і на цьому дивані нехай і живуть!!!
  • Цікаво як його до дерев докинули? Там дерева досить далеко від дому, це ж з якою силою його потрібно було кидати;
  • Зате голубам норм, тепер залишилося телик поставити;
  • Це не ті, які ялинку викинули в тому місяці?

Нагадаємо, у центрі Києва на дівчину впала величезна брила льоду.

Раніше в Києві серед білого дня впав будівельний кран.

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