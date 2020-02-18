В Киеве вводят новые электронные проездные: важные детали

В Киеве вводят новые проездные (фото: РБК-Украина)

С 1 апреля в столице вводят новые электронные проездные

С 1 апреля 2020 года в Киеве введут новые электронные проездные для проезда в общественном транспорте. Они будут оформлены в виде синих пластиковых карточек. С их помощью можно будет проехать в метро, трамвае, троллейбусе, автобусе, электричке и воспользоваться фуникулером. Теперь е-билет даст возможность не приобретать отдельные карточки на разные виды транспорта, он будет абсолютно универсальным.

Также пассажир сможет экономить на поездках. Если пополнять карточку сразу на 50 поездок, стоимость одной составит 6,5 гривен вместо 8.

Поездки зеленой карточки метро, приобретенные до 31 марта 2020 года, можно использовать до 31 марта 2021 года.

Kyiv Smart Card сейчас тестируют добровольцы, а с 1 апреля карточка заработает на полную.

Месячные проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки будут стоить соответственно 290, 390, 575 и 770 гривен. За 1300 гривен можно будет купить безлимитный проездной на все виды общественного транспорта. Также введут на все виды транспорта на 24, 48 и 72 часа, которые будут стоить соответственно 100, 150 и 200 гривен.

Стоимость проездных составит: