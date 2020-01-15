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Во Львове подорожал проезд в трамваях и троллейбусах

Новости » Общество     15.01.2020 - 12:37
Во Львове подорожал проезд в трамваях и троллейбусах
Иллюстративное фото (cfts org ua)

Стоимость проезда будет составлять 6 гривен или 3 гривны (льготный)

Во Львове подорожал проезд в трамваях и троллейбусах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Львовского городского совета.

Сообщается, что теперь стоимость проезда будет составлять 6 гривен или 3 гривны (льготный). Если же покупать билет у водителя, то он обойдется в 7 грн или 3,5 грн (льготный).

В пресс-службе отметили, что билет для багажа обойдется в 7 гривен. Проездной на месяц обойдется в 160 гривен.

Кроме того, можно купить туристический проездной. Первый стоит 15 грн и дает право проезда в течение суток. Следующий же за 40 грн лишит вас нужды в одноразовых билетах на 3 дня.

Как сообщили в ЛКП "Львовэлектротранс", неиспользованные старые билеты можно обменять с доплатой в отделе собрания предприятия, на ул. Сахарова 2, с 15 до 22 января 2020 года.

Напомним, Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги по Украине в 2019 году.

Самая высокая стоимость проезда в Киеве - 8,0 грн з билет. Далее идут Харьковская (6,6 грн) и Донецкая области (6,4 грн). Самая низкая стоимость проезда в Житомирской (3,5 грн), Черкасской (3,0 грн) и Херсонской областях (2,5 грн). Данные по Закарпатской области отсутствуют.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем цены снизились на 0,2%.

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