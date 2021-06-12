У Києві спалахнув причіп з посилками "Нової пошти": чи відшкодують клієнтам збитки
У Києві загорівся причіп з посилками "Нової пошти", які повинні були розвозити. Інцидент стався в суботу вранці на території столичного термінала поштового оператора - в Жулянах.
Про це 12 червня передає ТСН.
За інформацією компанії, загоряння сталося через одну з посилок в причепі. Це і призвело до займання інших, полум'я розросталося.
На місце події прибули пожежники ДСНС, і пожежу вдалося локалізувати та повністю загасити.
У "Новій пошті" звернулися з проханням щодо посилок, і настійно закликали не відправляти жодних заборонених вантажів, позаяк це може привести до дуже серйозних негативних наслідків.
Чи відшкодують збитки клієнтам "Нової Пошти"
У компанії зауважили, що оголошена вартість посилок, які були в контейнері, буде компенсована клієнтам.
"Компанія виплатить компенсації клієнтам згідно з оголошеною вартістю відправлення. Просимо клієнтів дотримуватися правил надання послуг і не відправляти заборонені до перевезення вантажі, адже це може нашкодити здоров'ю людей або іншим відправленням", - сказали в "Новій Пошті".
У Жулянах біля Києва горіли посилки "Нової пошти" (фото: t.me/dtpkievua)
Як повідомлялося, у квітні в Києві шахрай крав з посилок прямо у відділенні "Нової Пошти", і в поліції показали відео злочину.
Нагадаємо, що раніше на Миколаївській дорозі в Одесі сталася пожежа у відділенні "Нової Пошти", і тоді осередок загоряння знаходився на даху.