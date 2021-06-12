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У Києві спалахнув причіп з посилками "Нової пошти": чи відшкодують клієнтам збитки

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Києва, Субота 12 червня 2021 17:39
У Києві спалахнув причіп з посилками "Нової пошти": чи відшкодують клієнтам збитки Фото: у Києві горів причіп з посилками "Нової Пошти" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві загорівся причіп з посилками "Нової пошти", які повинні були розвозити. Інцидент стався в суботу вранці на території столичного термінала поштового оператора - в Жулянах.

Про це 12 червня передає ТСН.

За інформацією компанії, загоряння сталося через одну з посилок в причепі. Це і призвело до займання інших, полум'я розросталося.

На місце події прибули пожежники ДСНС, і пожежу вдалося локалізувати та повністю загасити.

У "Новій пошті" звернулися з проханням щодо посилок, і настійно закликали не відправляти жодних заборонених вантажів, позаяк це може привести до дуже серйозних негативних наслідків.

Чи відшкодують збитки клієнтам "Нової Пошти"

У компанії зауважили, що оголошена вартість посилок, які були в контейнері, буде компенсована клієнтам.

"Компанія виплатить компенсації клієнтам згідно з оголошеною вартістю відправлення. Просимо клієнтів дотримуватися правил надання послуг і не відправляти заборонені до перевезення вантажі, адже це може нашкодити здоров'ю людей або іншим відправленням", - сказали в "Новій Пошті".

У Києві спалахнув причіп з посилками &quot;Нової пошти&quot;: чи відшкодують клієнтам збитки

У Жулянах біля Києва горіли посилки "Нової пошти" (фото: t.me/dtpkievua)

Як повідомлялося, у квітні в Києві шахрай крав з посилок прямо у відділенні "Нової Пошти", і в поліції показали відео злочину.

Нагадаємо, що раніше на Миколаївській дорозі в Одесі сталася пожежа у відділенні "Нової Пошти", і тоді осередок загоряння знаходився на даху.

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