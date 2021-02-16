В Киеве врач "принимал" роды дистанционно через Skype

Ребенок родился недоношенным. При этом роженица на учете женской консультации не состояла. Бригаду скорой помощи вызывал ее муж.

Медики также напомнили, что в Украине женщинам рожать дома не запрещено, но необходимо отчетливо понимать последствия таких родов.

Акушер-гинеколог Киевского городского родильного дома №6 Наталья Яремчук рассказала, что два раза в месяц к ним привозят женщин, которые рожали дома, но потом что-то пошло не так и нужно было ехать в больницу.

"Женщин, к счастью, мы пока не теряли, а с детьми было всякое - и смерти, и увечья", - рассказала врач.