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В Киеве врач "принимал" роды дистанционно через Skype

Автор: Роман Мирончук

Вчера, 15 февраля, в Дарницком районе Киева бригада экстренной медицинской помощи выехала к 26-летней женщине, которая рожала дома. При этом роды "принимал" врач через Skype.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева на своей странице в Facebook.

Ребенок родился недоношенным. При этом роженица на учете женской консультации не состояла. Бригаду скорой помощи вызывал ее муж.

Медики также напомнили, что в Украине женщинам рожать дома не запрещено, но необходимо отчетливо понимать последствия таких родов.

Акушер-гинеколог Киевского городского родильного дома №6 Наталья Яремчук рассказала, что два раза в месяц к ним привозят женщин, которые рожали дома, но потом что-то пошло не так и нужно было ехать в больницу.

"Женщин, к счастью, мы пока не теряли, а с детьми было всякое - и смерти, и увечья", - рассказала врач.

Напомним, в Житомирской области медики не смогли добраться к больной девушке в село Хотыж из-за заснеженной дороги. Ее пришлось везти в больницу на телеге с лошадьми. При этом организовать телегу помогли местные люди.

Потом пациентку везли на спецтехнике, а после этого тащили на носилках к автомобилю скорой помощи, который изначально застрял в снегу, но его удалось вытащить.

Мы также писали о том, что в Украине можно бесплатно проверить работу сердца. Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых главных причин преждевременной смерти в нашей стране.

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