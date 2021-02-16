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Под Житомиром медики не смогли добраться к больной девушке: в больницу ее везли на телеге

Новина українською → Вторник 16 февраля 2021 10:33
Под Житомиром медики не смогли добраться к больной девушке: в больницу ее везли на телеге Под Житомиром снег заблокировал дорогу скорой помощи (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Житомирской области больную девушку везли в больницу на телеге, запряженной лошадьми. Дело в том, что медики не смогли добраться к пациентке из-за заснеженной дороги.

Об этом сообщает ГСЧС Житомирской области.

14 февраля девушке в селе Зеленица стало плохо, но карета скорой помощи застряла в снежных заносах в селе Хотыж Барашевской ОТО.

"По прибытию к месту, где вынужденно остановилась скорая, спасатели забрали врача в пожарный автомобиль и продолжили движение. За несколько сотен метров стало понятно, что спецавтомобиль тоже не сможет дальше ехать до села из-за сильных заносов и уплотненного снежного покрова", - рассказали о ситуации в ГСЧС.

Врач с бригадой скорой отправились к больной пешком.

После осмотра девушку приняли решение отвезти пациентку в районную больницу. Помогли в этом местные жители. Они организовали телегу с лошадьми и доставили больную к пожарной автоцистерне.

Под Житомиром медики не смогли добраться к больной девушке: в больницу ее везли на телегеПод Житомиром медики не смогли добраться к больной девушке: в больницу ее везли на телегеПод Житомиром девушку везли в больницу на телеге (фото: zt.dsns.gov.ua)

Потом спасатели везли пациентку на спецтехнике, а потом на носилках – к автомобилю скорой помощи, который высвободили из снежного заноса. После этого медики смогли уже доставить девушку в медучреждение.

Как мы ранее писали, украинские блогеры застряли на заснеженной дороге под Тернополем.

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