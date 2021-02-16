У Києві лікар "приймав" пологи дистанційно через Skype

Дитина народилася недоношеною. При цьому породілля на обліку в жіночій консультації не перебувала. Бригаду швидкої допомоги викликав її чоловік.

Медики також нагадали, що в Україні жінкам народжувати вдома не заборонено, але необхідно чітко розуміти наслідки таких пологів.

Акушер-гінеколог Київського міського пологового будинку №6 Наталія Яремчук розповіла, що два рази на місяць до них привозять жінок, які народжували вдома, але потім щось пішло не так і потрібно було їхати в лікарню.

"Жінок, на щастя, ми поки не втрачали, а з дітьми було всяке - і смерті і каліцтва", - розповіла лікар.