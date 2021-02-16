В Украине можно бесплатно проверить работу сердца: какие услуги доступны
Сердечно-сосудистые заболевания в Украине являются одной из самых главных причин преждевременной смерти. 68% случаев смерти происходят именно из-за болезней сердца. Ранняя диагностика помогает избежать серьезных осложнений.
Как рассказали в НСЗУ, некоторые обследования сердца для украинцев являются доступными и бесплатными. Об этом говорится в публикации на странице службы в Facebook.
Медики отметили, что исследования сердечно-сосудистой системы, электрокардиограмма и анализ крови на холестерин заложены в гарантийный пакет первичного звена.
"Симптомами проблем с сердцем являются боль и неприятные ощущения в области грудины, одышка, отеки, головокружение, головная боль, нарушения ритма или частоты сердечных сокращений", - напоминают медики.
После тщательной диагностики пациента семейные врачи могут выписать рецепт на препараты, которые входят в программу "Доступные лекарства". Сейчас в этой программе насчитывается уже 219 препаратов.
"При необходимости семейный врач выписывает электронное направление к кардиологу, а также на проведение дополнительных исследований и анализов, например, УЗИ сердца. Эти медицинские услуги для пациента также являются бесплатными", - добавили в НСЗУ.
Какие услуги для пациентов с инфарктом или инсультом бесплатны:
- диагностика (КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования)
- проведение тромболитической терапии (при инсульте),
- стентирование (при инфаркте),
- круглосуточный мониторинг в реанимации,
- медицинская реабилитация в остром периоде,
- лекарства Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы,
- лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизовано за средства бюджета (например, стенты),
- питание в стационаре.
Напоминаем, ранее мы сообщали о том, какие стоматологические услуги входят в бесплатный пакет.
А также мы рассказывали о том, что в Украине запустили сервис для онкобольных, который помогает найти бесплатные лекарства.