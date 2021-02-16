ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине можно бесплатно проверить работу сердца: какие услуги доступны

Новина українською → Вторник 16 февраля 2021 08:00
В Украине можно бесплатно проверить работу сердца: какие услуги доступны Украинцы могут бесплатно проверить сердце (Фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Сердечно-сосудистые заболевания в Украине являются одной из самых главных причин преждевременной смерти. 68% случаев смерти происходят именно из-за болезней сердца. Ранняя диагностика помогает избежать серьезных осложнений.

Как рассказали в НСЗУ, некоторые обследования сердца для украинцев являются доступными и бесплатными. Об этом говорится в публикации на странице службы в Facebook.

Медики отметили, что исследования сердечно-сосудистой системы, электрокардиограмма и анализ крови на холестерин заложены в гарантийный пакет первичного звена.

"Симптомами проблем с сердцем являются боль и неприятные ощущения в области грудины, одышка, отеки, головокружение, головная боль, нарушения ритма или частоты сердечных сокращений", - напоминают медики.

После тщательной диагностики пациента семейные врачи могут выписать рецепт на препараты, которые входят в программу "Доступные лекарства". Сейчас в этой программе насчитывается уже 219 препаратов.

"При необходимости семейный врач выписывает электронное направление к кардиологу, а также на проведение дополнительных исследований и анализов, например, УЗИ сердца. Эти медицинские услуги для пациента также являются бесплатными", - добавили в НСЗУ.

Какие услуги для пациентов с инфарктом или инсультом бесплатны:

  • диагностика (КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования)
  • проведение тромболитической терапии (при инсульте),
  • стентирование (при инфаркте),
  • круглосуточный мониторинг в реанимации,
  • медицинская реабилитация в остром периоде,
  • лекарства Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы,
  • лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизовано за средства бюджета (например, стенты),
  • питание в стационаре.

Напоминаем, ранее мы сообщали о том, какие стоматологические услуги входят в бесплатный пакет.

А также мы рассказывали о том, что в Украине запустили сервис для онкобольных, который помогает найти бесплатные лекарства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь сердце бесплатная помощь
LITE
Молодая жена Виктора Павлика показала подросший животик на День святого Валентина
Молодая жена Виктора Павлика показала подросший животик на День святого Валентина