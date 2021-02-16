В Киеве врач "принимал" роды дистанционно через Skype

Вчера, 15 февраля, в Дарницком районе Киева бригада экстренной медицинской помощи выехала к 26-летней женщине, которая рожала дома. При этом роды "принимал" врач через Skype.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева на своей странице в Facebook.

Ребенок родился недоношенным. При этом роженица на учете женской консультации не состояла. Бригаду скорой помощи вызывал ее муж. Медики также напомнили, что в Украине женщинам рожать дома не запрещено, но необходимо отчетливо понимать последствия таких родов. Акушер-гинеколог Киевского городского родильного дома №6 Наталья Яремчук рассказала, что два раза в месяц к ним привозят женщин, которые рожали дома, но потом что-то пошло не так и нужно было ехать в больницу. "Женщин, к счастью, мы пока не теряли, а с детьми было всякое - и смерти, и увечья", - рассказала врач.