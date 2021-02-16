У Києві лікар "приймав" пологи дистанційно через Skype
Вчора, 15 лютого, в Дарницькому районі Києва бригада екстреної медичної допомоги виїхала до 26-річної жінки, яка народжувала вдома. При цьому пологи "приймав" лікар через Skype.
Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва на своїй сторінці в Facebook.
Дитина народилася недоношеною. При цьому породілля на обліку в жіночій консультації не перебувала. Бригаду швидкої допомоги викликав її чоловік.
Медики також нагадали, що в Україні жінкам народжувати вдома не заборонено, але необхідно чітко розуміти наслідки таких пологів.
Акушер-гінеколог Київського міського пологового будинку №6 Наталія Яремчук розповіла, що два рази на місяць до них привозять жінок, які народжували вдома, але потім щось пішло не так і потрібно було їхати в лікарню.
"Жінок, на щастя, ми поки не втрачали, а з дітьми було всяке - і смерті і каліцтва", - розповіла лікар.
Нагадаємо, в Житомирській області медики не змогли дістатись до хворої дівчини в село Хотиж з-за засніженої дороги. Її довелося везти в лікарню на возі з кіньми. При цьому організувати віз допомогли місцеві люди.
Потім пацієнтку везли на спецтехніці, а після цього тягли на ношах до автомобіля швидкої допомоги, який застряг в снігу, але його вдалося витягнути.
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