В Киеве возле станции метро "Крещатик" произошло ЧП (фото)

В Киеве, возле одной из центральных станций метро произошло ЧП – под землю ушел асфальт прямо возле входа. Инцидент произошел возле станции метро "Крещатик" со стороны улицы Институтской.

Как сообщает издание "Вечерние вести", часть асфальта возле входа в метро просто ушла под землю. Коммунальные службы ремонт поврежденного асфальта не начинали, а ограничились только тем, что оградили яму и натянули предупредительные ленты.

На данный момент информации о причинах провала нет. Пострадавших в результате инцидента, к счастью, нет.

Стоит отметить, что яма, которую огородили деревянными столбиками с красной лентой, не закрывает пассажирам вход в метро.

Возле метро "Крещатик" провалился асфальт (Фото: "Вечерний Киев")

В пятницу, 24 января, в работе киевского метрополитена произошел очередной сбой. Поступило анонимное сообщение о минировании пяти центральных станций – "Крещатик", "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого", "Театральная" и "Дворец спорта". Так как это произошло в часик пик, пассажиры оказались заблокированы в подземке.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве произошел пожар в здании министерства культуры Украины. Возгорание произошло утром в понедельник, 27 января.

В здании оказались заблокированы работники министерства. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в подвале здания по адресу улица Ивана Франко, 19.